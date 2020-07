Insändare: Dalarna behöver ingen ny festival – satsa på den kultur som redan finns

Nu när Peace and Love har gått i konkurs tycker inte jag att man bör satsar på en ny festival. Med denna pandemisituation vore det smartare att låta andra, redan etablerade arrangörer, få chansen att erbjuda internationella artister till den svenska publiken.

Dalhalla, till exempel, bör få större möjligheter att boka in de stora, internationella artisterna här i Dalarna. Till skillnad från Peace and Love-festivalen är Dalhalla också en trevlig plats att vara på. Borlänge borde spara in på sin budget och inte satsa på nya festivaler – satsa istället mer på Dalhalla!

De redan etablerade kulturarrangörerna runt om Sverige och Dalarna skulle dessutom verkligen behöva mer stöd från oss medborgare. Så varför starta en helt ny festival när man redan har bra kulturarrangörer? 2021 är året då vi inte borde satsa på något nytt. 2021 är året då vi borde stödja de arrangörer och platser som redan finns.

Andreas som stödjer bra musikaliska platser och upplevelser i Sverige