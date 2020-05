INSÄNDARE: Dags för kommunerna och regionen att reagera

På grund av Coronapandemin har SJ kraftigt skurit ned sin trafik på Dalabanan. På vardagar går nu ett IC-tåg i vardera riktningen mellan Mora och Stockholm och två mellan Falun och Stockholm via Borlänge. I den ordinarie tidtabellen körs två tåg Mora–Stockholm och sju Falun–Stockholm.

SJ har i sina IC-tåg blockerat bokning av platser mot gången, vilket betyder att varje resenär får en tom plats vid sidan om. Resor med IC-tågen innebär vidare att man inte behöver byta tåg under resan till och från Stockholm.

Resenärerna hänvisas till Tåg i Bergslagens trafik över bland annat Gävle, Örebro och Västerås. Vad sägs om att resa Stockholm–Falun via Örebro (restid 5.10), Avesta–Stockholm via Fagersta och Västerås (restid 4.31) eller via Gävle (restid 4.00) eller Stockholm–Hedemora via Örebro och Falun (restid 6.38).

Tåg i Bergslagen har ingen sittplatsreservering, vilket kan leda till svårigheter för resenärerna att hålla ett ordentligt avstånd.

SJ:s IC-tåg erbjuder de snabbaste resorna mellan Dalarna och Stockholm. Den högsta kvaliteten med 1 och 2 klass och bistro samt platsbokning.

Även om det är en tillfällig tidtabell beroende på coronapandemin kan SJ köra efter den hela sommaren. Därför är det dags för kommunerna längs Dalabanan, Dalabanans intressenter samt Region Dalarna att snabbt agera.

Resenärer Dalarna–Stockholm ska inte behöva åka långa omvägar i lokaltåg och med många byten när Dalabanan finns.

Jan-Åke Bosell

Idégruppen Vi Resenärer