Insändare: Bygglov i Leksand visar på ovilja att värna stil och tradition

Leksands kommun har ännu en gång visat prov på total avsaknad av estetik och anpassning till tradition och kultur i ett nybyggnadsärende.

Den här gången gäller det Åsledens fäbod där en före detta ishockeyspelare nyligen fick bygglov för uppförande av ett två våningar högt byggnadskomplex på 370 kvadratmeter. Grannarna i den i övrigt traditionella fäbodbebyggelsen är självklart förtvivlade.

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M) tycker däremot att det blir ett fint hus då sökanden delat upp huset i tre volymer.

Många undrar nu med all rätt vad som händer med värnandet av all den kunskap, stil och tradition som tidigare gällt i bygden och som alltid varit ett rättesnöre i omsorgen om bebyggelsen – inte minst i våra fäbodar. Att just Åsledens fäbod inte har klassats som riksintressant är inte avgörande då relativt få fäbodar fått den statusen.

Beslutet om bygglov visar på total okänsla för stil, kultur och tradition i Leksands bebyggelsemiljöer. Men det är inte nytt. Även kommunens planer på höghus i småskalig bymiljö och den uppenbara oviljan att i kontroversiella frågor vilja diskutera alternativ och lyssna på medborgarna är sen tidigare välkänd.

All heder till den enda utskottsledamot som yrkade avslag i Åsledenärendet.

Nils Gunnar Storerkers