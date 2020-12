INSÄNDARE: Bragesatsning skräpar ner hela Borlänge

Borlänge Energi satsar 2,1 miljoner kr på IK Brage och döper om Domnarvsvallen (BT 23 nov).

I BT (9 dec) toppas av Mer skräp på gator när miljoner sparas. Kommunen (läs Borlänge Energi) ska enligt artikeln spara 2,6 miljoner kr på stadsmiljöverksamhet som är just en del av Borlänge Energis verksamhet. Driftstandarden ska sänkas. Färre papperskorgar. Vissa gräsytor klipps mer sällan. Det blir mindre städning och hälften av alla dammar och fontäner blir utan vatten. Lekplatser plockas bort o.s.v.

Är Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (styrelseordförande Åsa Granat, kommundirektör) tillfreds med underlydande Borlänge Energis satsning på IK Brage? Inga protokoll läggs per automatik ut på nätet. Är besluten behöriga och tagna av respektive styrelser?

S-toppen är mån om samverkan med C som t ex Lena Lagestam, styrelseordförande i Borlänge Energi, och L för att kratta manegen för att få behålla makten efter valet 2022. Inom L och C manas till lojalitet med och framför allt rikta ingen kritik mot S. L och C vill sola sig i glan(S)en och behålla kommunalrådsposter med flera politiska uppdrag.

Helt tyst från såväl makt som opposition i denna fråga samtidigt som kommunen tvingas spara pengar.

O Lönnbarr