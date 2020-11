INSÄNDARE: Borlänge Energis vinst ska inte användas till politikernas allmosor

Svar till EH (2 november)

Ibland måste man undra hur vissa personer tänker eller inte. Att jämföra den satsning som Borlänge Energi gör för att sponsra Brage har har väl i hela fridens namn inget att göra med omsorgsavgiften som Borlänge kommun betalar ut. Ditt inlägg är inte bara irrelevant utan dessutom makalöst förnedrande mot de som är beroende av omsorg och du bör tänka på att du själv en vacker dag kan bli beroende av detta. Om du är en politiker kan jag bara tipsa dig om att snarast lämna ditt uppdrag om du jobbar i kommunen säg då upp dig direkt och om du är Brage-supporter räcker det med att du skäms. Att bara skriva att omsorgsavgiften leder till segregation, utanförskap, rån och misshandel är nog det mest rasistiska jag hört och när man skriver sådant sitter man verkligen i glashus och man får hoppas att inga handikappade behöver läsa det.

Borlänge Energi är ett kommunalt bolag som visserligen inte är skattefinansierat utan de fakturerar Borlängeborna. Dess ekonomiska mål är att dela ut 110-120 miljoner per år. För 2019 delade man enbart ut 39,3 miljoner till aktieägarna som är Borlänge kommun (Borlängebor som betalar för fjärrvärme, el, bredband sophämtning och vatten). Resultatet för BE som är långt under uppsatt mål visar bara att vad som kan förväntas för Borlängeborna är kraftigt höjda avgifter och då är pengar som delas ut till föreningar intressanta inte bara för Brage. Det skall inte vara politikernas allmosor som BEs vinst används till.

Besviken pensionär