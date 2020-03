INSÄNDARE: Borde visas i Sverige

Tyvärr visas inte Tom Hanks senaste film här i Sverige. Filmen heter A Beautiful Day in the Neighborhood. I denna film spelar Tom Hanks en väl känd amerikansk ikon, Mr. Rogers. Mr. Rogers var programledare för ett barnprogram. Programmet sändes under 33 år i USA, och Fred Rogers dog 2003. Idag sänds den tecknade versionen av programmet här i Sverige och heter Daniel Tigers kvarter.

Även om Mr. Rogers är inte känd här i Sverige kan man ändå se filmen, eftersom huvudpersonen i filmen är en man som heter Lloyd, en skribent som får uppdrag av sin tidning att intervjua Mr. Rogers. Lloyd har personliga problem med sin familj och är cynisk mot livet. Har är känd för att skriva negativt om kända personer. Mr Rogers vill ändå har en intervju med honom.

Det är genom mötet med Mr. Rogers som Lloyd får en mer positiv syn på livet och lär sig själv att visa mera respekt mot andra och, framför allt, få en bättre relation med sin familj. Vi kan lära oss ett mer positivt sätt att hantera våra känslor. Mr. Rogers ofta talade om och visade barnen hur man kunde hanterar sina arga känslor.

Det är synd att filmbolaget i USA väljer att inte visa filmen här i Sverige eftersom budskapet av filmen kan vara värdefullt. Filmen är riktad mot vuxna och vi får en bra bild av hur vi kan ha bra relationer med andra genom att vara snällare mot varandra.

Jag rekommenderar att man har koll för DVD:n som släpps i juni.

Andreas Ulanowsky

Rättvik