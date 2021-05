INSÄNDARE: Blåsinstrument är visst coola – erbjud barnen annat än populärmusik

Jag har förstått att för unga människor är det inte lika coolt att spela blåsinstrument som att spela till exempel bas, trummor och gitarr.

Detta, tror jag, har delvis att göra med att barnen i dag ser och hör mer populärmusik. Tyvärr, har en stor del av populärmusiken inte så mycket blåsinstrument.

I dag blir det mycket mera synt och musikprogrammering som inspelas. Dessutom krävs det perfektion i ”rösten” när man sjunger, därför används autotune. Detta är vad ungdomar hör på i dag.

Vet ni vem som är cool på att spela blåsinstrument? Gunhild Carling! Och vad sägs om Nils Landgren, The Man with the Red Horn? Både dessa är coola musiker som skulle inspirera barnen med sin musik, om vi vuxna tittade på dem på You Tube.

Jag tror att man får erbjuda barnen möjligheter att se och höra de breda former av musik som finns.

Men, det gäller att vi får se och höra annat än vad som erbjuds på TV4 där populärmusik bara erbjudes på bästa sändningstid.

Andreas Ulanowsky, Rättvik