INSÄNDARE: Billig massförvaring av barn i Borlänge

De små förskolorna inom kommunen ska stängas och istället ska ett fåtal stora byggas inom snar framtid med 150 - 180 barn per förskola. I kommunens plan för förskolan står det att dessa kolosser är en ”good enough lösning” för personal och barn och att ekonomin samt kortare byggtid prioriteras. Att det i mindre förskolor är lättare för personal och barn att lära känna varandra och uppnå trygghet är något man helt bortser ifrån. Förskolor i två våningar med trappor som planeras har man tidigare inte byggt då man inte ansett det vara lämpligt. Men denna ”good enough lösning” handlar ju så klart inte om barnens bästa utan bara om ekonomi!

Få stora förskolor leder till att föräldrar måste skjutsa sina barn till förskolorna med bil då de ligger längre bort från hemmet. Detta rimmar mycket illa med den miljösatsning kommunen nyss stolt publicerade på sin hemsida. För de närboende till dessa kolosser kommer det att bli en mycket osäker trafiksituation. Vid förskolan Anemonen menar kommunen att en trafikökning med över 300 bilpassager per dygn längst in i ett villaområde är rimligt och att man ska sätta upp skyltar som visar korsande cykelvägar så att bilisterna kan ta hänsyn till det.

Så föräldrar kontakta politikerna och berätta om ni inte vill att era barn skall hamna på billig massförvaring! Detta måste få ett stopp nu! Det kommer ett val 2022, men då kanske besluten redan är fattade och spadarna satta i marken!

Niclas Kareld