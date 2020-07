Insändare: Bevara "bibblan" i Mora centrum

"Slinka in" är ett mycket bra uttryck för hur vi Morabor som åker in till centrum för att uträtta ärenden, handla och för att just besöka ”bibblan” känner när vi tänker på biblioteket i Mora centrum.

Biblioteket är en trygg plats för många – gamla som unga, Morabor som turister. Det ligger på gångavstånd från busshållplatserna både på Strandgatan och Fridhemsplan. Det ligger dessutom nära parkeringarna, Kajen och andra centrala platser i Mora.

Slinka in. På biblioteket finns en social gemenskap som många uppskattar. Man kan läsa dagstidningar, ha tillgång till dator, kopiator, och inte minst personlig service. Man kan njuta av utställningar och kolla in aktuella eller kommande aktiviteter i kommunen.

Slinka in. På biblioteket kan man bara sitta ner och vila om man känner för det.

Slinka in. På biblioteket har alla tillgång till toalett när det kniper eller för att kunna tvätta händerna efter en shoppingrunda.

Slinka in. Biblioteket är ett bra ställe för anhöriga att ta det lugnt på när ens partner eller sällskap uträttar ärenden.

Slinka in. Biblioteket är en träffpunkten där man känner sig hemma – där man har lånat böcker, lyssnat på föredrag, varit som liten, där man kanske har ställt ut eller släktforskat.

Detta och så mycket mer kan man göra och uppleva på ”bibblan”. I ett levande centrum behöver det finnas mer än mat, fika och shopping. Därför känns det helt rätt att bevara biblioteket och kulturhuset i Mora centrum.

Margareta Nordin

Inger Borg