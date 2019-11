INSÄNDARE: Beundrar personalen på akutmottagningen i Falun

Att ni orkar och står ut med press, sura personer som får vänta länge och så vidare. Det är hemskt tråkigt att sitta och vänta och när man sitter i den obekväma soffan och väntar timme efter timme ser det ut som om ni mest springer fram och tillbaka... men jag kan förstår er press.

Under de timmar jag satt och väntade natten mellan lördag och söndag kom det in flera ambulanser. Poliser kom in i flera omgångar. Väktare kom rusande vid några tillfllen. När vi skulle gå hem var det väktare både i entren och i ingångshallen. Människor som skrek och härjade. "Ni ska verkligen ta hand om allt" var min tanke när vi lämnade sjukhuset.

Efter en halv natts väntan fick vi till slut hjälp av en läkare. Den läkare som jag hade sett springa runt, mer och mer stressad mellan salarna, var trevlig och tillmötesgående när han tog hand om oss. Han tog sig även tid att säkerhetskontrollera med en kollega före behandling. Ingen stress i rummet även om jag vet vad jag såg i korridorerna innan. Den sjuksköterska som bistod läkaren gav också ett lugnt och stabilt intryck trots kvällens bravader.

Stor kram till er som är kvar i detta yrke år efter år. När ni väl behövs – då står ni där och väntar!

Patient en lördagsnatt