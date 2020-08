Insändare: Besöksförbud är ren tortyr för många äldre – här och nu är det enda som säkert existerar

Det rapporteras i media om att mycket trots allt är tillåtet denna coronasommar. Vi kan gå på restaurang, besöka djurparker, åka båt i skärgården, handla i köpcentrum, trängas på stränder och mycket mer. Folk är visst dåliga på att hålla avstånd, rapporteras det, men ändå finns inga vakter som kontrollerar att man gör rätt.

Samma dag som jag läser om coronasommaren i media besöker jag min far som bor på ett särskilt boende i Leksands kommun på grund av demenssjukdom. Där finns det vakter som nogsamt kontrollerar att vi inte kommer närmare än 1,5 meter. Det kanske är rimligt när det gäller mig själv som nyligen har träffat mina barn och andra personer men avståndet gäller även min 90-åriga mor som i princip har varit helt isolerad sedan mars. Det finns alltså ingen som helst risk att min mor är smittad av coronaviruset och inte heller att hon har antikroppar vilket enligt Socialstyrelsen kan ge en inträdesbiljett till äldreboenden. Vilken skymf mot alla äldre personer som följt rekommendationerna och stannat hemma!

Sett från min fars perspektiv är det omöjligt för honom att förstå varför min mor inte får följa med in på boendet och för de båda är det ren tortyr att förbjuda kroppskontakt. En person med demenssjukdom når man ju bäst via just beröring allt eftersom språkförståelsen avtar. Man måste även tänka på att så gamla människor inte har massa tid att vänta på vacciner och kontrollerad smittspridning – här och nu är det enda som säkert existerar.

Politiker och föreståndare för äldreboenden: tänk på vad som är bäst för individen, använd ert sunda förnuft och vidta rimliga och proportionella åtgärder. Tiden är knapp!

Dotter