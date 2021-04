INSÄNDARE: Är vi i Marnäs mindre värda än "fina folket" på Hammarbacken?

Ludvika kommun drog väldigt snabbt undan planerna på en bilverkstad intill Skuthamnsbadet efter protester från boende i närheten. En nybyggd bilverkstad med alla nutida miljökrav hade knappast orsakat några störningar.

Samtidigt är det helt ok från kommunens sida att det står all möjlig skrot, t ex gamla oljeläckande lastbilar intill vår kommunala badplats i Marnäs. Vi Marnäsbor, varav många utrikesfödda, som nyttjar den badplatsen, kanske inte är lika bemedlade som det "fina folket" på Hammarbacken. Det kan väl inte vara så illa att kommuntjänstemännen gör skillnad på folk? Vi betalar också skatt.

Marnäsbo