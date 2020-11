Antal gamla och nya covid-fall är högre i Falun än i Borlänge. Skillnaden är stor och jag undrar om den speglar hur det faktiskt förhåller sig.

I statistiken som presenteras per kommun har jag inte lyckats hitta antal prover tagna per kommun. Den information jag har hittat kring prover har varit per län. Däremot går det att hitta antal sjuka och avlidna per kommun.

Kan det vara så att Faluborna har fått en mycket högre tillgång till provtagning än Borlängeborna?

Covidrädd