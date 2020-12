INSÄNDARE: Är det rätt att belöna personal med en fest?

Svar till Hu.u.a om Hedemora kommuns planer på att bjuda all personal på en fest för allt slit under 2020. "Vi vet hur hårt de kommunanställda har arbetat under året. Det har varit extraordinära förhållanden och vi har alla varit del av en kris som förhoppningsvis ingen av oss ska behöva uppleva igen”, säger kommunalrådet Stefan Norberg till tidningen.

För ändamålet har man för avsikt att avsätta 1,5 miljon kronor. Med drygt 1 300 anställda skulle det bli dryga tusenlappen per anställd. Jag har inga problem med att personalen uppmärksammas och belönas, tvärtom – men det borde finnas andra sätt att idka personalvård.

Vad tycker personalen själva?

Dessutom finns stor risk för att personalfesten kan komma att uppfattas som personalförmån och därmed bli föremål för beskattning för den enskilde och arbetsgivaravgifter för kommunen.

/Melker Andersson Hedemora