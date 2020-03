INSÄNDARE: Alla borde nu handla online

Alla mataffärer borde nu ta steget fullt ut och göra det möjligt så att alla kunder handlade online via dator eller telefon. Bara beställa och sedan hämta sina påsar via ett uttag vid lastkajen utan att behöva gå in i butik och riskera smitta eller smittas. Alltså inga kunder alls i affärerna.

Därmed kan också hälsan säkras för butikspersonalen och de kan fortsätta jobba inne i affären och packa beställningar och skeppa ut via den lilla luckan på lastkajen. Så borde det gå till. Ingen ska behöva gå in i en affär och riskera att smittas eller att smitta. Det kan finnas hur mycket flygande smitta som helst i luften och kladd på kundvagnar och öppet liggande frukter.

Det borde vara det självklara under denna period av coronavirus.

För kundernas väl, läs alla kunders väl och inte minst personalens väl.

Förslag två är drive-through-handel, där man liksom hos hamburgerrestaurangerna kan passera förbi med bil och bara lyfta in sin beställda kasse i bilen.

Sven Lind