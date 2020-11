INSÄNDARE: Advent ger styrka - i en tid av belägring

Det finns två psalmer i vår tjocka psalmbok som jag inte kan sjunga utan att gråta. Den ena är Lina Sandells älskade psalm ”Blott en dag..” och kanske kan du som någon gång sjungit den vid en begravning ana vad jag menar? Det räcker ofta med de första inledande ackorden så knyter sig stämbanden. Den andra är ”Hosianna, Davids son”. Den som vi alltid sjunger i kyrkan till första advent.

Jag vet inte riktigt vad det är som drabbar mig så starkt, kanske är det en blandning av högtid och längtan, doften av tända ljus och adventsgran i kyrkorummet och så inledningen när orgeln brusar och trumpeten ljuder. Nej, jag kan nästan aldrig sjunga med, rösten stockar sig och det blir alldeles trångt och varmt i bröstet. När Jesus rider in i Jerusalem under kaos, tumult och Hosianna-rop så är det ett sargat folk han möter, människor under belägring, i stort lidande, människor som förtvivlat önskar en vändning, en öppning, en liten strimma hopp.

Hela situationen är laddad med förväntan, kanske är han den de väntar på, den som ska komma med befrielse och ljus. Ett nytt liv. Jag tänker att just nu är hela världens mänsklighet under belägring. Men det är ingen ockupationsmakt som begränsar våra liv och vår frihet, utan en osynlig liten mikroorganism som invaderar våra kroppar och skapar ohälsa och död.

Vi är ett folk i belägring som inte önskar annat än en vändning, en öppning, en liten strimma hopp. Vi vill ha ett slutdatum, ett vaccin, ett besked! När jag i årets digitala version av vår gudstjänst på första advent sjunger (eller försöker sjunga..) ”Hosianna, Davids son” så tänker jag inte att det är Jesus själv som ska rädda oss från det här osynliga hotet. Nej, det blir nog världens vaccinforskare som frälser oss från pandemin till sist.

Men jag bärs av tilliten att Jesus rider rakt in i allas vår oro, vår nedstämdhet och vår längtan efter befrielse. Han rider in med kreativitet och inspiration till världens forskare, och ett förnyat hopp till varje människa, han visar oss att vändningen är möjlig och att det finns en öppning där vi minst anar det.

Och när jag tänder det första ljuset i adventsljusstaken så känner jag mig en aning stärkt, som om den lilla ljuslågan motar bort både det inre och det yttre mörkret för en stund. Och så tänker jag att för varje ljus vi tänder under adventstiden kommer vi ett litet steg närmare vändningen.

Till dess försöker jag mig på några rader ur ”Blott en dag”, harklar mig, provar om rösten håller och sjunger: ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer på. Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn väl ängslas då?” En välsignad adventstid önskar jag dig!

Katarina Frisk, kyrkoherde i Norrbärke församling

PS. Kyrkan är öppen varje dag mellan 9.30 – 15.30. Välkommen in! DS.