Jhenny och Celine jagades av en björn under ridturen – i flera kilometer: ”Bland det värsta jag varit med om”

– Det var så underligt. När han jagade oss var det knäpptyst i skogen och jag kunde höra mitt eget hjärta slå, säger Celine Oldstrand.

Jhenny och Celine brukar ofta rida den här vägen men det är första gången de har stött på en björn. Stigen de red på är egentligen en skoterled som går från byn upp till övre Kaxås och mot Söråsen.

– Det var riktigt otäckt. Jag gillar adrenalin och har varit med om en hel del när jag ridit men det här var lite för mycket, berättar Jhenny Larsson.

Det var Celine som först kände att det var något som inte stämde. Hon kände en närvaro och hörde ett visslande ljud. Första tanken var att det var fåglar men samtidigt kunde hon inte komma ifrån känslan av att vara iakttagen. Celine frågade Jhenny om det var hon som visslade.

– Nej jag har inte visslat, svarade jag och sen tänkte jag inte så mycket mer på det eftersom Celine brukar vara orolig när vi rider, berättar Jhenny.

Men när de kom fram till en å som ligger längs stigen märkte även Jhenny att något var fel. Hon hörde ett prasslande ljud och något som lät som människor som pratade. Efter det hörde även hon det visslande ljudet och sekunden efter satte hästen Grållan iväg i full fart.

– Det var bland det värsta jag varit med om. Det gick inte att kontrollera henne. Först slog hennes hjärta väldigt sakta och jag hörde hur hon djupandades. Som hon tog sats. Sen stack hon iväg i full fart. Och då gick det inte att göra något, säger Jhenny.

De höll i sig och parerade så gott de kunde eftersom hästarna inte gick att stoppa. Och när de kom till en öppning i skogen skrek Celine till Jhenny att hon inte skulle titta åt höger. Då var björnen bara fyra meter ifrån dem. Jakten fortsatte i ungefär tre kilometer.

Det enda jag tänkte var, bara jag inte ramlar av nu

När de kom till slutet av ridvägen såg de att björnen satt ungefär 50 meter bort på andra sidan av en stor lägda. Under tiden hann Jhenny ringa sin sambo för att be om hjälp men vid det laget hade björnen lugnat ner sig och försvann sedan in i skogen.

– Vi måste ha korsat hans väg eller något och så reagerade han med sina jaktinstinkter eftersom hästarna skenade. För det är ganska ovanligt att björnar jagar människor under så lång tid, säger Jhenny.

Efteråt har hon tänkt mycket på vad som hade kunnat hända. Om hästen hade slagit runt eller om hon hade ramlat av.

– Det enda jag tänkte var, bara jag inte ramlar av nu. Jag har problem med ett ben sen jag fick barn så om jag hade ramlat av skulle jag inte ens kunnat springa. Och jag kände ju att hästarna sprang så fort de kunde, samtidigt som jag visste att om han vill ta oss så gör han det, säger Jhenny.

Det är inte första gången Jhenny ser björnar. För 1,5 år sedan sprang en björn framför hennes bil när hon var på väg hem från ett kalas i Ede och i början av sommaren såg hon en björnunge vid vägen mot Gärde. Hon är glad att ha fått möjligheten att se så många björnar men nu är hon nöjd och säger att just det här vill hon inte uppleva igen.