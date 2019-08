Innebandyupptakt med moddrar

INSÄNT. I måndags samlades alla flicklag i IBF Falun ungdom i Lugnetgymnasiets aula för en härlig gemensam start på säsongen 2019/20. Att det vara många som tyckte att det var kul att innebandysäsongen börjat igen rådde inget tvivel om.

Camilla Granelid som är en av de som tagit initiativet till den gemensamma upptakten berättar om det nya mentorskapet. Elitspelare från Allsvenskan kommer fungera som "moddrar" för ungdomslagen och bland annat hålla i träningar för sina respektive lag – en träning under hösten och en under våren. Det blir två till tre elitspelare per lag.

Ungdomslaget som spelar i Juniorallsvenskan (JAS) kommer till exempel få Tone Einstulen, Johanna Holmbom och Emma Lundmark som mentorer.

– Vi hoppas detta ska sprida entusiasm och inspiration, säger Camilla och fortsätter.

– Vi får en kunskapsöverföring från damlag till ungdom och vi stärker gemenskapen.

Den långsiktiga målsättningen är även att det ska bli ett kortare avstånd upp till elit och att alla får ett större hjärta för föreningen. Elitspelarna från damlaget blir föredömen för de yngre tjejerna. Förhoppningsvis kommer det även öka intresset för damlagets seriematcher. Om spelarna i ungdomslagen känner spelarna i damlaget blir det roligare att titta på och heja fram sina förebilder.