Inget Tiomila – då dominerade Stora Tuna i Elitstafetten: "Alla sprang bra"

Tiomila, som i år skulle ha arrangerats i Valdemarsvik, ställdes som mycket annat in på grund av pandemin.

Som ett sorts substitut för elitlöparna valde dock Svenska Orienteringsförbundet att istället arrangera en ny coronaanpassad tävling, Elitstafetten, samma helg, där samtliga av Sveriges toppklubbar bjöds in för att delta.

– Det var riktigt kul att de kunde få till det, så det var bra jobbat av förbundet och arrangören, säger Stora Tunas herrstjärna, Emil Svensk och fortätter:

– Tiomila är ju på en helt annan nivå, med så mycket runt omkring och laddning. Men det var ändå en liten känsla av hur det ska och kan vara. Så det var kul att få känna på det lite.

Tävlingarna arrangerades av OK Tjärnen och Ärla IF och avgjordes i skogarna i Sörmland. Tre sträckor natt mot lördag inledde tävlandet innan allt avgjordes med tre dagsträckor under söndagen.

Stora Tuna ställde upp med ett starkt herrlag och klev in med ett visst favoritskap på axlarna – ett favoritskap som man också hanterade på allra bästa sätt då Emil Svensk, på den avslutande dagsträckan, sprang i mål närmare sex minuter före OK Ravinens Gustav Bergman.

Och det var på söndagens tre avslutande sträckor som Stora Tuna satte in sin stöt och gick ifrån övriga fältet.

Emil Svensk var bara en av fyra bröder Svensk i laget och det var en av dem, Viktor Svensk, som på den första sträckan på söndagen satte Stora Tuna i förarsätet inför avslutningen.

– Men de bäddade bra på natten med och vi var bara ett par sekunder efter ut. Många andra lag tappade på natten, det är ofta där det är svårt och det avgörs. Så där lades grunden. Sen hade vi tre bra löpare på dagen och då blev det så. Det är kul att alla sprang bra, det är det som är det bästa, säger Emil Svensk.

När Emil Svensk gav sig ut på den sjätte och sista sträckan så hade han hela nio minuter att gå på ned till tvåan.

– Det var ganska behagligt för mig att gå ut då. Man kunde gå lite på sparlåga när jag visste att jag hade lite marginal. Det var skönt att slippa pressa ur allt. Det var trevligt.

Ni var nästan sex minuter före det näst bästa laget. Är ni så överlägsna i Sverige?

– Nja, det blev väl så. Vi hade sex bra löpare i vårt förstalag medan de andra kanske hade fyra som var i vår klass och några lite sämre. Då drar det isär lite, i och med att det var tiokilometerssträckor. Vi har väl jämnast toppbredd, kan man väl säga. Det är det vi vinner på.

För Emil Svensks del var det den andra framgången på kort tid, då han för två veckor sedan sprang i mål som SM-tvåa i knock out-sprint.

– Det känns som att säsongen börjar komma igång nu i alla fall, och att det bli nånting med tävlingar i alla fall. Man vet ju inte så mycket, men det är kul att de får ihop nåt så att man får tävla lite när man har tränat en hel vinter och nästan hela fjolåret.

Den pågående pandemin gör den inhemska tävlingssäsongen annorlunda, men i Emil Svensks fall så finns det förstås även internationella mästerskap att se fram emot. Härnäst väntar EM i Schweiz om två veckor.

– Det är nästa för mig, men på nationell nivå i Sverige är det lite sämre. Det blir ett par elittävlingar till, som jag förstått, men O-ringen är ju inställd. Men vi hoppas väl på en någorlunda normal höstsäsong.

I Elitstafettens damklass slutade Stora Tuna nia, efter en stark avslutning då man under söndagens dagsträckor knaprade in tolv placeringar.

OK Kåre från Falun blev sexa i såväl herr- som damklassen.

Elitstafetten – resultat

H21

1) Stora Tuna OK 1 (Olle Kalered, Jesper Svensk, Joakim Svensk, Viktor Svensk, Henrik Johannesson, Emil Svensk), 17.28.50

2) OK Ravinen 1, 17.34.18

3) IFK Göteborg Orientering 1, 17.34.22

6) OK Kåre 1 (Jonas Gustafsson, Karl Walheim, Thomas Landqvist, Gustav Öhgren, Eskil Kinneberg, Isac von Krusenstierna), 17.46.10

9) Malungs IK Skogsmårdarna 1 (Daniel Hájek, Filip Wadsten, Ludvig Åhlund, Johan Bäckman, John Börjesson, William Lind), 17.53.11

23) IFK Mora OK 1 (Zsolt Lenkei, Linus Rapp, Artem Panchenko, Roman Ryapolov, Albin Gezelius, Simon Hodler), 18.08.26

D21

1) OK Tisaren 1, 17.57.57

2) IFK Göteborg Orientering 1, 18.14.28

3) Göteborg-Majorna OK 1, 18.17.02

6) OK Kåre 1 (Vilma V von Krusenstierna, Ronja Jungåker, Linda Byström, Matilda Eriksson, Beata Falk, Lisa Risby), 18.25.55

9) Stora Tuna OK 1 (Magdalena Olsson, Amanda Holmgren, Frida Sandberg, Maja Mörth, Rebecka Heinrup, Marie Olaussen), 18.31.44