Inget elitseriespel för Säter Volley nästa säsong – klubben tackade nej till platsen: "Vi har lyssnat på spelarna"

Det blev bara en säsong i elitserien för Säters IF Volleybollklubb. När kvalspelet för att hänga kvar ställdes in erbjöds klubben en plats i nästa års elitserie – men tackade nej.

– Truppen mår bäst av att spela i division ett, konstaterar klubbens ordförande och A-lagstränare Per Eriksson.