Ingen vill kännas vid slutnotan på 170 000 kronor: "Det mesta talar för att fakturan kommer att avskrivas"

För fem år sedan startade Malungs IF hockey och VDUF (Västerdalarnas utbildningsförbund) upp Malung-Sälens HockeyAcademy.

I takt med att antalet gymnasieelever ökat i snabb takt byggdes två nya omklädningsrum i ishallen där kostnaden reglerades i ett avtal mellan Malung-Sälens kommun och VDUF.

När det nya omklädningsrummen skulle inredas i all hast med praktiska bås uppstod stor förvirring då slutnotan för arbetet hamnade hos Malungs IF.