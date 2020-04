Ingen storsatsning på nyförvärv för nykomlingen – hemvävt ska ta IBF Falun till toppen: "Allt annat är konstgjord andning"

Daniel Dalbjer har i andra forum talat om att IBF Falun ska ta SSL med storm. Nej, han tror inte att laget ska slåss i toppen på en gång. Men han räknar med att man ska vara redo att göra det på några års sikt.

Och när det sker, kommer det att vara resultatet av en hämvävd satsning.

Det blir till att börja inte någon stor omsättning på spelare när laget kliver in i SSL som nykomling i höst.

– Vi har haft ett och samma mål hela tiden och det är att spela i SSL. Det har bara funnits ett mål och jag har förberett mig för det. Redan i oktober/november började jag sajna spelare inför nästa säsong och nu har vi klart med 95 procent av laget och ledarstaben. Jobbet är gjort och grunden är satt, säger Daniel Dalbjer, väl medveten om att många nykomlingar har haft det tufft i SSL de senaste åren.

Men det tycks inte skrämma honom.

– Truppen vi har tog hem den bästa allsvenska serien och ska vi vara ärliga sopade vi hem den ganska enkelt. Nu har vi sajnat de vi ville ha kvar och jag har tyvärr tvingats ge några spelare negativa besked. Samt att vi för diskussioner med några potentiella nyförvärv, sammanfattar han läget.

Men riktigt hundra procent klart är det inte med alla spelare som Dalbjer vill behålla från det lag som vann östra allsvenskan.

Det är fortfarande oklart om arbets- och familjesituationerna tillåter en fortsatt satsning för några av de äldre och mer rutinerade spelarna, som Emma Lundmark, Therese Strömberg och Erika Andersson. Men Daniel Dalbjer säger att han har en dialog med spelarna och utesluter inget.

Utöver de spelare som blir kvar från fjolåret, kommer Falun också att lyfta upp några talanger från det egna juniorlaget, som även har spelat i division 1.

– Vi har lyft upp fyra spelare från det laget, och det är inget vi har gjort för att vara snälla, utan för att de förtjänar det. Där måste jag säga att Lollo (Jan-Olov Andersson) och de andra ledarna runt det laget har gjort ett helt fantastiskt jobb, säger Daniel Dalbjer.

Han tror att det finns fler unga tjejer i klubben som kan ta klivet upp i A-laget framöver och förklarar entusiastiskt att det kommer in nya gymnasieelever varje år, både till NIU (Nationell Idrottsutbildning) och Hagströmska, som fyller på juniorlaget.

Och det är där, snarare än genom att värva från konkurrenterna, som klubben har nyckeln till sin förhoppningsvis framgångsrika framtid.

– Det är klart att vi kan värva in någon, om man känner att man behöver ha in spelare till en specifik roll. Men då ska vi ha in rätt tjejer, jag är väldigt noga noga med vilken typ av spelare jag tar in i laget. Och tanken är att grunden som vi ska bygga det här på ska komma från de egna leden. Det finns bara den vägen, allt annat är konstgjord andning, säger Daniel Dalbjer.