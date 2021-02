Ingen start för Sign Me Up Too – men Leo blev ändå en vinnare på Romme

Emilia Leo skulle sela ut två egentränade hästar på Romme i lördags – så var det tänkt.

När V75-hästen Sign Me Up Too på morgonen skulle hämtas in från hagen stod det dock snabbt klart att det inte skulle bli någon start för åttaåringen.

– Han går ute på nätterna och hade på något sätt slagit sig lite. Inget allvarligt, men det var ju en dålig dag att göra det på. Nu kunde det ha varit värre och vi får ladda om batterierna, menade Emilia som ändå hade en hel del att glädja sig åt under eftermiddagen.