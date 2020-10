Inga mål mot Växjö – LIF-kaptenen om poängproduktionen bakom stjärntrion: "Måste hjälpa varandra"

Efter en positiv start på SHL-säsongen med fyra av sex poäng i de två första matcherna mot Skellefteå, hemma, och Malmö, borta, har Leksand kammat noll poäng i de tre senaste bataljerna mot Örebro, hemma, Frölunda, borta, och Växjö, hemma.

Mot Växjö lämnade dalalaget dessutom isen utan att ha gjort ett enda mål framåt.

I en intervju med TT direkt efter matchen var lagkapten Patrik Zackrisson ärlig och kritisk mot laget och sa: "Det här var för dåligt. Vi kastade bort den här matchen. Hela laget var på hälarna".

Sporten frågar vad laget pratat om sedan torsdagskvällens förlust.

– Det är väl lite att vi måste upp och ta för oss mer, och att hålla oss till vår gameplan så att vi kommer ihop mer som ett lag. Vi vill spela fem man tajt över hela banan, och ha mer fart så vi kan få en bättre attack, säger Zackrisson.

Att Leksand blev nollat på hemmaplan sved också, och kunde trots fem powerplay inte få hål på ett robust Växjöförsvar och en stark målvakt.

När inte förstakedjan med Peter Cehlarik, Marek Hrivik och Carter Camper lyckades producera mål så blev kvällen ännu tyngre. Trion har gjort 8 av lagets 14 mål i de här fem matcherna. Det motsvarar 57 procent av målproduktionen.

Vad krävs av er andra när förstalinan inte producerar?

– Mål, antar jag... Nej, men om inte annat så måste hela laget tillsammans hjälpa varandra att skapa förutsättningar. När vi får chansen att vi också stänker dit pucken. Vi måste ta pucken och bli mer effektiva, vilket inte vi inte var mot Växjö. Förhoppningsvis är vi bättre imorgon.

Vad är din allmänna uppfattning om Leksands "secondary scoring" så här långt?

– Klart, den måste upp. Vi har en kedja med mycket istid och vi andra måste göra det bästa av situationen. Vi måste ta vara på tiden och visa att man vill spela mer. Men framför allt sett till skapandet av målchanser. Jag menar, även om man inte gör mål att andra kommer in, skapar och gör rätt ute på isen.

La ni "för stort" fokus på att sätta försvarsspelet mot Växjö?

– Nej, det tycker jag inte. Växjö fick ner farten på oss. Vi hade inte tillräckligt med fart eller energi för att skapa målchanser. De täckte mycket skott, var tajta. Vi fick knappt in folk eller puckar på mål. Jag tycker det snarare är så att vi inte kom in i matchen. Vi lyckades inte spela oss ur deras grepp och kom aldrig in i vårt spelsystem som vi vill spela, säger Zackrisson.

Är du nöjd med säsongsinledningen?

– Resultatmässigt är vi inte nöjda. Förutom matchen mot Växjö så har vi spelat så som vi vill spela tycker jag. Vi har bra grunder och bra energi. Sättet som vi spelar på och utför matcherna är i långa stunder bra. Det har varit lite dippar och misstag som gjort att vi blivit straffade, och tappat poäng. Vi måste bli konsekventa i 60 minuter.

Nu väntar Linköping borta på lördagskvällen. Östgötarna är SHL-jumbo och jagar fortfarande säsongens första trepoängare.

Patrik Zackrisson är redo för en tuff kväll.

– De har ett skickligt lag med bra spelare som flyger där ute, som Broc Little. De är, precis som vi, i en förändringsperiod efter förra året så det blir tufft. Förhoppningsvis kan vi få dubbelt jävlaranamma och vinna och jag hoppas att det är vi som kan diktera villkoren, säger Leksands lagkapten.

Du ser paralleller mellan er och LHC?

– Ja, vi har en förändringsperiod här och det kanske är därför vi inte fått det att fungera i 60 minuter med små missar. Likaså är det väl för Linköping som inte heller fått ihop det över hela matcherna, som också haft lite för många stora dippar. Lite som vi haft, säger Patrik Zackrisson.