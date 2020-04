Inga fler avlidna på kommunens äldreboenden – ”Jag är försiktigt positiv”

De höga dödstalen i Borlänge och inom kommunens äldreboenden har oroat.

Totalt har nu 48 personer avlidit på kommunens särskilda boenden och inom hemtjänstens verksamhet. Under förra veckan redovisade kommunen 46 avlidna.

Inom hemtjänsten med 1 300 brukare har två dödsfall rapporterats under senaste veckan. Totalt har 21 personer avlidit i misstänkt eller konstaterad smitta.

Fem nya fall av smitta har konstaterats och sju misstänkta fall har tillkommit.

Inom de åtta särskilda boendena har alltså inga nya dödsfall på grund av coronan skett under senaste veckan, enligt kommunens uppgifter. Inte heller har fler smittade konstaterats.

– Det är en betydligt lägre spridningstakt än vi haft tidigare, säger krisledningsnämndens ordförande Jan Bohman om situationen.

Han är försiktigt positiv, men vågar inte på något sätt säga att situationen är under kontroll.

Det går inte heller att säga att trenden vänt – men han hoppas givetvis att så är fallet.

– Vi ser att smittspridningen fortfarande finns i samhället, konstaterar Jan Bohman.

Kommunen jobbar nu bland annat för att försöka få fram en tidslinje och analysera vad som har hänt, och varför Borlänge är så hårt drabbat.

– Jag tror att vi hade en utspridd smitta i Borlänge innan man proklamerade att detta var ett nationellt problem.

– Vi införde besöksförbud mer än en vecka innan vi hade den första konstaterade smittan på något boende. Vi har vidtagit åtgärder men smittan har ändå tagit sig in.

Jan Bohman säger att kommunen för tillfället har bra tillgång till skyddsmateriel även om det från tid till annan dyker upp leveranser som hakar upp sig.

– Har människor tillgång till skyddsmateriel får man väldigt gärna höra av sig till kommunen. Just nu handlar det mycket om handskar.

Alla tips mottages tacksamt.

Åtgången är stor. Jan Bohman nämner som exempel att om en brukare ska ha fem besök om dagen, och två personer ska in, kan det gå åt tio munskydd per dag per patient.

– Även om vi har leveranser in vet man inte om nästa leverans fastnar någonstans. Alla tips om hur vi får tag i skyddsförkläden, desinfektionsvätskor, visir och annat mottages tacksamt.