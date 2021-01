Inför renoveringen - nu töms kyrkan på lösa inventarier

Redan för 13 år sedan började det talas om behovet av att åtgärda fuktskadorna i golvet. En bristande konstruktion i det gamla betongbjälklaget från tidigt 1900-tal medför att hela golvkonstruktionen måste bilas bort och ersättas med en ny lösning.

Övriga åtgärder som planerades var bland annat rengöring av kyrkan invändigt, en tillgänglighetsanpassning, nya toaletter samt att anlägga ett nytt värmesystem. Ambitionen var att göra kyrkan mer modern och användarvänlig för att kunna nyttjas i flera olika sammanhang.

I samband med upphandlingen av arbetet visade sig att församlingen kalkylerat med en alldeles för låg kostnad. De drygt 18 miljoner kronorna, varav Västerås stift skulle bidra med drygt 11 miljoner och resten tas ur Gränge-Säfsnäs församlings egen kassa, visade sig inte räcka på långa vägar för allt man ville göra.

– Skulle vi åtgärdat allt vi hade önskat hade församlingens existens riskerats, sade Roland Persson, kyrkogårds- och fastighetschef, till NLT i höstas.

Många av planerna måste därför skjutas på framtiden och i höstas tog plan B form. Den innebär att bara det allra nödvändigaste åtgärderna som krävs för att kyrkan ska kunna användas även i framtiden kommer att utföras.

Det handlar om tillgänglighetsanpassning, en ny värmeanläggning samt att åtgärda det fuktskadade golvet i bänkkvarteren, som består av organiskt trä i kombination med betong.

De ändrade planerna för att få ned kostnaderna innebär också att bidraget från stiftet kommer att sänkas. Roland Persson ansökte därför om KUB – kyrkounderhållsbidrag, vilket nu har beviljats.

– Församlingen får en miljon kronor för tillgänglighetsanpassning och ny värmeanläggning, vilket förstås är mycket positivt, säger han.

I början av januari ska församlingen, länsstyrelsen och Dalarnas museum diskutera renoveringsplanen och kostnaderna mera i detalj.

Kyrkan, som redan är stängd på grund av pandemin, kommer därefter att börja intäckas och tömmas på lösa inventarier.

– I februari kan förhoppningsvis renoveringen komma igång. Om allt flyter på som det ska bör den vara klar till nästa höst, säger Roland Persson.

Eftersom kyrkan inte kan hållas öppen under renoveringsarbetet, innebär det att den kommer att vara stängd under större delen av 2021. Enbart kapellet kommer att hålla öppet för begravning och eventuellt bröllop, liksom det har varit under den gångna hösten.

– Det har varit ett konstigt år, 2020. Mycket verksamhet har lagts på is på grund av pandemin. Vi får hoppas att det lättar, säger Roland Persson.