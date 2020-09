Inför premiären – djupanalysen av LIF-truppen: "Här krävs en rejäl uppryckning, Leksand!"

Målvakter:

Axel Brage

Janne Juvonen

Betyg: 2

Kommentar: LIF satsade stora pengar på en målvakt i fjol. Den tilltänkte ettan, Janne Juvonen, gjorde 31 matcher från start i Leksand i fjol, men hade bara 88.86 i räddningsprocent. På tok för dåligt om man har ambitionen att undvika kval. Om haveriet bakåt berodde på dåliga målvaktsprestationer eller att försvarsspelet var hopplöst uselt är svårt att säga. Klart är att tilltänkta tvåan, Axel Brage (90.94 i räddningsprocent), tog förstaspaden till slut och gjorde det över förväntan. Både målvakterna har mycket att bevisa. Juvonen att han är en toppmålvakt och Brage att han håller på den här nivån över tid.

Backar:

Jonas Ahnelöv

August Berg

Matt Caito

Johan Fransson

Daniel Gunnarsson

Mattias Göransson

Lucas Nordsäter

Patrik Norén

Calle Själin

Betyg: 3

Kommentar: Ett försvarsblock som släppte in 168 mål i fjol, det vill säga 3,2 mål per match i snitt och var näst sämst i serien. Här krävs en rejäl uppryckning, Leksand! För att tabellpositionen ska förbättras går det inte att bjuda på så mycket som det gjordes i fjolårets SHL. Jonas Ahnelöv var stundtals landslagsklass, men var alldeles för ensam och åkte även på tuffa skador vilket blev kännbart. I år har LIF:s backbesättning kryddats med snidaren Matt Caito som kommer att avlasta Johan Fransson i offensiv produktion från backplats. I nuläget saknas en tydlig och lika självklar fjärdeback. Daniel Gunnarsson har visat att han kan leverera offensivt, men var lite upp och ner i fjol. Det finns talang bakom, men någon i kvarteten Nordsäter, Berg, Göransson och Själin måste ta steg för att höja trycket i hela truppen.

Forwards:

Carter Camper

Peter Cehlarik

Fredrik Forsberg

Emil Heineman

Marek Hrivik

Andrée Hult

Martin Karlsson

Jon Knuts

Oskar Lang

Daniel Olsson Trkulja

Otto Paajanen

Mattias Ritola

Sebastian Wännström

Patrik Zackrisson

Nils Åman

Betyg: 4

Kommentar: Truppens absolut starkaste lagdel. Leksands IF hade inga problem att skapa chanser i fjol, problemet var att sätta dit puckarna. I år har man satsat rejält och plockat in två riktiga spetsspelare i Peter Cehlarik och Carter Camper. Tillsammans med Marek Hrivik, lagets bästa spelare i fjol, har trion sprutat in poäng. Det här laget kommer att göra mål i vinter. Konkurrensen har ökat markant med talangerna Nils Åmans och Emil Heinemans intåg och Sebastian Wännström har redan tvingats lämna. Samtidigt kan Patrik Zackrisson och Mattias Ritola lastas av något och inte behöva bära hela oket kring att det måste produceras. På forwardssidan är det här det starkaste Leksands IF vi sett på många, många år.

Tränare:

Björn Hellkvist

Fredrik Hallberg

Mikael Karlberg

Betyg: 3

Kommentar: Svallvågorna gick skyhöga när Björn Hellkvist aviserade att han tröttnat på Modo, trots nyskrivet treårskontrakt, och nu ville till Leksand. Till slut gick affären i lås och nu är det upp till bevis. Hellkvist har tidigare visat att han är en tränare som kan förändra kulturer och peka ut en riktning, men han har faktiskt bara varit huvudtränare i SHL en säsong tidigare då han höll Malmö kvar i SHL 2015/2016. Tränartrion ser ändå intressant ut, och har en tydlig kravspecifikation på truppen och individerna. Största nyckeln är Fredrik Hallberg som blir en viktig strateg i hur LIF ska sätta upp sitt försvarsspel vilket blir direkt avgörande för hur klubben kommer att lyckas 2020/2021.

Totalt betyg: 12 dalahästar av 20

Bästa nyförvärvet:

Målfoto mellan Peter Cehlarik eller Carter Camper. Duon kommer att bidra starkt till ett lag som hade stora problem att sätta pucken i mål under förra året.

Stjärnan:

Marek Hrivik. Bäst tränad, jobbar hårdast, gjorde flest poäng i fjol. L-E-D-A-R-E. Otroligt viktigt att Leksands IF kunde behålla honom efter fjolåret. Han kommer att bli helt avgörande i jakten på nytt kontrakt 2020/2021.

Talangen:

Emil Heineman. Bra på skridskorna, fin blick för spelet och fullständigt orädd. Emil Heineman är redan en duktig ishockeyspelare, men resan i vinter blir väldigt spännande att följa. Tillsammans med Nils Åman är han de största talangerna klubben fått fram på forwardsidan sedan Filip Forsberg.

Doldisen:

Daniel Olsson Trkulja. Han hade en säsong där han kämpade emot en skada i stort sett hela säsongen. "Trucken" höjde sin omgivning och gjorde dem bättre i fjol oavsett vilka han spelade med och de gånger han stått på isen på försäsongen har han övertygat.

Potentiell förstafemma:

Forwards: Peter Cehlarik, Marke Hrivik, Carter Camper.

Backar: Jonas Ahnelöv, Matt Caito.

Målvakt: Janne Juvonen.

Kommentar: Blixt och dunder, det kommer att bli jobbigt för i stort sett vilken motståndare som helst när de här killarna är på isen i vinter.