Inför deklarationen: Skatteverket har 123 miljoner inkomstuppgifter att kontrollera

Det handlar alltså om kontrolluppgifter om lön, pension eller liknande ersättningar.

Uppgifterna har istället, löpande månadsvis, redovisats till Skatteverket som underlag inför deklarationen.

Försäkringsföretag som betalar ut pension från en pensionsförsäkring skickar däremot fortfarande kontrolluppgifter en gång om året.

"Under 2020 har Skatteverket fått in 123 miljoner uppgifter om bland annat lön, pension och andra ersättningar som lämnats månadsvis. Den som ska deklarera i vår kan redan nu logga in på Mina Sidor på Skatteverkets webbplats och kontrollera att uppgifterna stämmer", säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Hur gör man då om någon inkomstuppgift eller kontrolluppgift inte stämmer eller saknas?

"Då kan de rätta uppgifterna så att det blir rätt från början i din deklaration. Det är en förutsättning för att du ska kunna godkänna deklarationen som den är och få återbäring redan i april", säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Om man vill ha sin deklaration digitalt och så tidigt som möjligt går det redan nu att skaffa en digital brevlåda för myndighetspost. Den som har du en digital brevlåda senast den 25 februari får deklarationen digitalt den 3-9 mars.

Deklarationen öppnar den 16 mars. Sista dagen att deklarera är den 3 maj.