Indierock förde Avestakillarna samman – nu släpper bandet debutsingel

Indierock på svenska och bandnamnet Lo är två tydliga koncept för vad fem killar har arbetat ihop tillsammans.

Under ett halvår har indierockbandet Lo spelat ihop och deras debutspelning gjorde de så sent som i december på en nattklubb i Stockholm.

– Det var riktigt kul och blev en lyckad debutspelning, säger trummisen Patrik Eklund.

– Jag instämmer, det var det, säger basisten Joakim Almén.

Joakim Almén, Patrik Eklund och även gitarristen Alexander Jakobsson har sina rötter i Avesta. Men att killarna skulle spela i samma band hade de ingen aning om när de flyttade från Avesta i 20-årsåldern för att plugga.

Patrik menar att det var slump.

– Jag träffade lite kompisar genom plugget och där träffade jag bland annat Andreas. Vi båda började prata om musik och det visade sig att vi hade det gemensamt. Då från ingenstans så sa han att han hade börjat spela med två killar från Avesta, han sa: "du kanske vet vilka de är?. Avesta är ju ganska litet så det är ändå en stor chans att man har koll på namn. Jag visste ju direkt vilka det var och tyckte att det var en otrolig slump. Sedan började vi spela tillsammans helt enkelt, men inte genom varandra från Avesta utan genom Andreas som är från Gävle. En otrolig slump men väldigt kul, säger Patrik Eklund.

Namnet "Lo" blev till på en klassisk afterwork när grabbarna diskuterade ett passande namn för indierock. Bandet kör sina låtar i svensk tappning.

– Vi alla har lyssnat och lyssnar mycket på indie. Då vi har det gemensamt faller det också naturligt att vi ska spela indierock, säger Patrik Eklund.

Lo spelar in sina låtar i en stuga i Avesta – nämligen hos Patrik Eklunds föräldrar.

– De har ett kontor som inte används så där har vi kunnat spela in våra låtar. Det har ju varit otroligt bra, säger Patrik Eklund.

På fredag den 20 mars släpper bandet sin debutsingel "Glitter". Något som de är lite extra spända inför.

– Vi hoppas och tror att människor som lyssnar på indierock ska tycka att den här singeln är bra, säger Joakim Almén.

Och framtidens spelningar då? De stoppas av coronaviruset just nu, men bandet finner ingen oro i det då de fortfarande kan släppa låtar som planerat.

– Vi skulle ha haft en spelning i Uppsala nu i helgen, men den fick ställas in på grund av coronasituationen. Men vi har väldigt många låtar och vår tanke är att släppa singlar, två till, under våren. Sedan planerar vi att spela in albumet så vi kan släppa det under hösten, säger Joakim Almén.

Vad händer sedan?

– Vi har pratat med Kulturgaraget i Avesta om att spela där, så det kommer nog bli av. Det vore väldigt roligt att spela på hemmaplanen för vår del, säger Patrik Eklund.

Här är bandmedlemmarna i Lo:

Jonas Malm, 25 år, från Uppsala, spelar synt och gitarr.

Joakim Almén, 31 år, från Avesta, spelar bas.

Patrik Eklund, 25 år, från Avesta, spelar trummor.

Andreas Langesten, 26 år, från Gävle, sjunger.

Alexander Jakobsson, 30 år, från Avesta, spelar gitarr.