Inbrott på flera salonger i Avesta – ägarna känner otrygghet: "Jag blev väldigt ledsen och började grina"

Under en och samma dag fick polisen in anmälningar om inbrott hos salonger i centrala Avesta.

Även om det saknades värdesaker från en salong, belyser ägarna den obehagliga känslan av att någon försökt ta sig in i deras lokaler.

– Det är värst med det emotionella. I massagerummet har jag jobbat in en atmosfär som är lugn och trygg. Det blir inte tryggt när jag vet att någon främmande vart här, säger Camilla Nordholm, 48, salong Gaiaa.