Inbrott i Tuna-Hästbergs äventyrsgruva – greps av polis efter två timmar: "De stal dynamit från 60-talet och satt i fikarummet"

Enligt gruvans tekniska utrustning gick larmet 23:30 sent under tisdagskvällen. Från och med den tidpunkten kunde förövarna följas via gruvans larmsystem.

Vad vet ni om tiden omedelbart efter larmet gick?

– Vi kan se i vårat larmsystem att de tagit sig ner i gruvan genom en gång som normalt används för guidade äventyrsturer. Där är det öde gruva som vi säger, med stenar och klippor, inga trappor. Vi hittade även skador på ett av våra staket. Det är tydligt att de klippt upp staketet i samband med inbrottet, beskriver Daniel Karlsson, gruvans verksamhetschef.

Vad vet ni om deras två timmar i gruvans lokaler?

– Vi kan se ganska noga vart de befunnit sig. De tog sig in till scenen, sedan har de suttit i fikarummet en längre stund, för att till sist sno med sig en dynamitgubbe innan de tog den vanliga trappan upp mot utgången.

I övrigt har ingen skadegörelse upptäckts och ingen inblandad har rapporterats skadad.

Vad kan ni säga om själva gripandet?

– Polisen och vår larmpersonal stod i trappan och väntade in paret när de var på väg upp från sin långa och olagliga vistelse i gruvan. Det blev inget dramatisk gripande. De var samarbetsvilliga och inte heller påverkade av alkohol eller droger så vitt vi vet. Det känns skönt att inget värre hände, säger Karlsson.

Med något lättsam ton sammanfattar Karlsson händelsen som relativt mild.

– Det som hände var att de stal dynamit från 60-talet och satt i fikarummet.