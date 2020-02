Inbrott i Avesta ridklubbs stall – förundersökning direkt nerlagd

Under natten mellan söndag och måndag har någon brutit sig in i Avesta ridklubbs stall i Krylbo. En ruta har krossats och ett galler har blivit sönderbrutet.

– Enligt anmälaren har det inte funnits några sadlar i stallet under natten. Oftast kan det vara dem som tjuvarna är ute efter, säger Stefan Dangardt, presstalesperson vid polisen i Dalarna.