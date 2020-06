Ikea på normal nivå igen – då öppnar restaurangen: "Det är klart det var en smäll i början"

Deras vardag blev helt omkullkastad

Liksom många andra företag, drabbades Ikea i Borlänge också av coronapandemin.

En åtgärd var att man snabbt stängde restaurangen – en framgångsrik del av varuhuset där man tidigare noterat svenskt rekord i antalet serverade varmrätter.

– Det är klart det var en smäll i början, men nu har vi ställt om hela vår verksamhet, säger varuhuschef Jessica Öhlund som också är tacksam över det stöd man fått från Ikea centralt.

Hon berättar att man inte behövt permittera någon ur personalstyrkan på 240 anställda, men många av de 55 personer som arbetat i restaurangen har istället fått läras upp och satts in på andra ställen där det funnits behov.

– Deras vardag blev helt omkullkastad, men de har löst det fantastiskt bra, säger Öhlund.

Bland annat har beställningar via nätet som sedan plockas ihop av personalen, så kallat "click and collect", tiodubblats under pandemin uppskattar Jessica Öhlund som också tror att den miljön man har närmast, nu är ännu viktigare.

– I de här tiderna när vi spenderar mer tid hemma vill man ha ett ännu trevligare hem.

De fysiska möten man traditionellt haft med kunderna, exempelvis vid köksplanering, sker nu ofta digitalt istället.

– Kunderna fann ganska snabbt nya sätt att handla på och lärde sig den digitala vägen. Sen ser vi nu att det börjar bli fler och fler besökare i varuhuset, konstaterar Öhlund som noterat att de flesta nu är bättre förberedda och strosar inte runt som lika mycket som innan coronaviruset.

Tejpmarkeringar i golvet, extra säkerhetsföreskrifter i bistron (matserveringen utanför kassorna), plexiglas och band är några påtagliga påminnelser om de restriktioner som gäller.

– Det här är det nya normala som vi räknar med håller i sig åtminstone året ut. Både kunder och medarbetare är väldigt duktiga på att förhålla sig till det. Det är fantastiskt hur vi har acklimatiserat oss.

När det gäller öppningen av restaurangen i varuhuset så är datumet satt till 19 augusti.

– Jag tror den är saknad, vi har många stammisar som besöker oss ofta. Eventuellt blir det en begränsad meny eftersom vi har den sociala distanseringen att förhålla oss till – det ska ske på ett säkert sätt, säger Jessica Öhlund.