IFK Moras ryske stjärna vann dubbla SM-guld – Linus Rapp tog hem totalen: ”Han gör aldrig misstag”

I helgen genomfördes två SM-tävlingar i skidorientering i Kräckelbäcken, strax norr om Mora. Och det blev fina resultat för IFK Mora-åkare.

Moras ryske stjärna Andrey Lamov var i en klass för sig när han tog hem lördagens SM-sprint och SM-långdistansen på söndagen.

Tätt efter honom i sprinten slutade Linus Rapp, som faktiskt tog hem totalsegern i Sverigecupen tack vare resultaten i helgen.

– Det var jättefina tävlingar. För oss var det som propaganda. Norr om Mora och mot trädgränsen, nån kallgrad, det var jättefint, säger IFK Mora-åkaren och fortsätter.

– Det gick framför allt bra på lördag för mig. Mina två stora mål var att säkra Sverigecupen och att ta en medalj i SM-tävlingarna.

Vill jag bli bäst så måste man kunna spöa alla

Vad säger du om Lamovs dominans?

– Han är ju grym. Det är klart att jag hade velat slå honom. Jag har närmat mig i alla fall och var 18 sekunder efter. Jag tar in, men det tar tid. Men han gör aldrig misstag och då är han snabbast. Sen har han ju vunnit fem, sex VM-guld.

Hur kan en ryss vinna det svenska mästerskapet undrar ni? Jo, eftersom att han tävlar för IFK Mora och har bott i Sverige i flera år så tillåter förbundet honom att få tävla i SM. Något Linus Rapp inte har några problem med – trots att han dominerar.

– Jag tänker så här: Ett, skidorientering är en liten sport och ju fler som är med desto roligare. Och två, vill jag bli bäst så måste man kunna spöa alla. Det är också målet. Jag siktade mot medalj, men det är klart att man hade velat spöa honom.

Jag har VM i Finland nästa år som ett stort mål

För Linus Rapp är det en stor personlig seger att vinna Sverigecupen, med tanke på att de senaste åren har kantats av frånvaroperioder.

– Det är stort för mig som har kämpat hårt med sjukdomar och skador de sista åren. Därför känns det jättekul att jag kan visa upp en stabilitet och att jag har varit bäst under hela säsongen. Och både tvåan och trean i Sverigecupen har tagit VM-medaljer så det finns ju där.

Lamov har missat flera tävlingar i vinter och därför inte kunnat utmana i toppen av totalen i Sverigecupen.

I övrigt hade Dalarna andra fina framgångar. Bland annat tog Säterbygdens Frida Sandberg hem SM-guldet i långdistans och Moras Magdalena Olsson slutade tvåa i både sprinten och långdistansen och dessutom i Sverigecupen totalt sett.

För Linus Rapps del är VM nästa år det stora målet.

– Nu tänkte jag vila nån vecka. Sen drar träningssäsongen igång igen. Jag har VM i Finland nästa år som ett stort mål. Sen ska jag förhoppningsvis springa orientering i sommar beroende på hur pandemin artar sig. Jag är väldigt tacksam för att vi har fått åka nu i vinter och att arrangörerna har lagt ner sånt krut för att få det att funka, säger Linus Rapp avslutningsvis.

Fakta/SM-tävlingarna i Kräckelbäcken

Lördag, SM-sprint

Damer: 1) Evelina Wickbom, I 19 IF, 16.00, 2) Magdalena Olsson, IFK Mora OK, +0.27, 3) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, +0.50, 4) Klara Yngvesson, Umeå OK, +1.00, 5) Ella Turesson, OK Renen, +2.16, 6) Cajsa Grape, Dalaportens OL, +2.19.

Herrar: 1) Andrey Lamov, IFK Mora OK, 15.27, 2) Linus Rapp, IFK Mora OK, +0.18, 3) Erik Blomgren, Umeå OK, +0.27, 4) Rasmus Wickbom, I 19 IF, +0.44, 5) Martin Hammarberg, Sundsvalls OK, +1.17, 6) Albin Gezelius, IFK Mora OK, +1.20.

Söndag, SM-långdistans

Herrar: 1) Andrey Lamov, Mora, 81.41, 2) Erik Blomgren, Umeå, +1.43, 3) Markus Lundholm, Renen, +4.46, 4) Linus Rapp, Mora, +6.22, 5) Martin Hammarberg, Sundsvall, +6.45.

Damer: 1) Frida Sandberg, Säterbygden, 81.24, 2) Magdalena Olsson, Mora, +1.03, 3) Sarah Persson, Åtvidaberg, +2.32, 4) Hanna Eriksson, Mora, +2.40, 5) Klara Yngvesson, Umeå, +4.04.

Slutställning Svenska Cupen

Damer: 1) Evelina Wickbom, I19, 536 poäng, 2) Magdalena Olsson, Mora, 514, 3) Frida Sandberg, Säterbygden, 506, 4) Klara Yngvesson, Umeå, 462, 5) Hanna Eriksson, Mora, 450, 6) Isabel Salén, Mora, 440, 7) Ella Turesson, Renen, 402, 8) Lovisa Moqvist, Lerum, 364, 9) Lisa Larsen, Alfta-Ösa, 332, 10) Cajsa Grape, Dalaporten, 298.

Herrar: 1) Linus Rapp, Mora, 522 poäng, 2) Markus Lundholm, Renen, 516, 3) Erik Blomgren, Umeå, 512, 4) Sixten Walheim, Robertsfors, 438, 5) Jonatan Ståhl, Mora, 411, 6) Gustav Johnsson, do, 406, 7) Isak Lundholm, Umeå, 393, 8) Rasmus Wickbom, I19, 386, 9) Albin Gezelius, Mora, 353, 10) Truls Lindholm, 350.