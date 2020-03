IFK Mora tvingas lämna walk over – Forssa klart för distriktsfinal i kvalet till Svenska Cupen

Matchen mellan Forssa BK och IFK Mora på onsdagskvällen ställs in.

Det står klart efter att IFK Mora drabbats av sjukdom i truppen och därmed tvingats lämna walk over.

– Möjligheten fanns under dagen att skjuta fram det och hitta en nytt speldatum, men de kom aldrig överens om nåt nytt och då blir det w.o, säger Stefan Jonsson.