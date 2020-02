Den 1 juli kliver den amerikanske världsstjärnan Lionel Richie upp på Dalhallas scen. Han är kanske mest känd för hitlåtarna "Hello", "Say you, say me" och "Easy".

På fredagen blev det känt att det blir Idolvinnaren Tusse Chiza från Tällberg som kommer att värma upp publiken inför legendarens spelning i kalkbrottet.

