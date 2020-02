Idolvinnaren Tusse är en av sju – när Dalecarlia Music Awards avslöjar årets liveakter

Den 4 april arrangeras Dalecarlia Music Awards för sjunde året i rad. Galan hyllar och lyfter fram Dalarnas musikliv – och vill även uppmärksamma den nationella scenen på länets artister, med störst fokus mot musikbranschen. Huvudmän för årets gala är Dalapop och Musik i Dalarna, i samarbete med Falu och Borlänge Kommun.

Nu avslöjar arrangören årets liveakter – samtidigt som biljetterna släpps.

Så här skriver galan själva om artisterna som uppträder i år:

Tusse

Med en fantastisk formkurva och ett artisteri utöver det vanliga har Tusse visat på stor potential och nyfikenhet inom musikbranschen. Ni kanske fick upp ögonen för artisten under Idol men Tusse har varit aktiv sedan 2018 då han deltog i TV4:s succéprogram ”Talang”. Efter att ha knipit hem en semifinalplats släpptes första singeln ”My Soul Is Calling You” som är en hyllning till hans bortgångna mor. Året efter följdes debutsingeln av andra singeln ”A Better You”, en mycket hyllad tolkning av Whitneys Houstons ”How Will I Know” och även vinnarlåten i Idol, ”Rain”. Vi väntar nu häpet på vad som väntar för den unga artisten.

Moonica Mac

Moonica Mac har med tiden smugit sig till en allt mer självklar plats på den svenska musikscenen. Hennes sound beskrivs som en blandning av Lana Del Rey och Cornelis Vreeswijk och inte sällan har hennes röst liknats vid Monica Zetterlund. Med textrader lika träffsäkra som poetiska har hon nått flera tusentals lyssnares hjärtan och i november 2019 släpptes debutalbumet Stark & Sårbar som rosats av både fans och kritiker. Ja det är väl bara så att - ingen som möter Moonica Mac lämnas oberörd.

Broder Henrik Rapp

Broder Henrik Rapp är en 27 årig artist som gör textbaserad pop/rock på svenska. Albumet Idioter lär oss och vi lär varann släpptes i höstas och har hyllats av kritiker bland annat för sin höga verkshöjd och nyskapande tematik. Albumet producerades av Ola Gustafsson (Lars Winnerbäck, Melissa Horn) och i samverkan med Andreas Dahlbäck (Ulf Lundell, Anna Ternheim) och gästas av Peter Morén (Peter, Bjorn and John) och skådespelaren Reine Brynolfsson.

Tibble Transsibiriska

Tibble Transsibiriska är ett av Sveriges största och i särklass mest uppskattade gypsy/balkan-band, som fått publiken att dansa hejdlöst både i Sverige, Europa och Kina. Med rötter i svensk musik och en stor passion för romsk musiktradition och Balkanmusik, skapar de ny musik som vittnar om kraften i att hämta inspiration över kulturella gränser! Deras originalkompositioner, liksom deras liveframträdanden, glöder av lekfullhet, driv, virtuositet och spelglädje.

October Tide

October Tide startades 1995 av Katatonia-medlemmarna Jonas Renkse och Fredrik Norrman. De hann med att släppa två, nu kultförklarade, skivor Rain Without End (1997) och Grey Dawn (1999) innan October Tide lades på is. Tio år senare när Norrman slutade i Katatonia återupptog han October Tide med nya medlemmar och bandet har sedan dess släppt ytterligare fyra skivor. Det senaste alstret ”In Splendor Below” (2019) blandar både death- och doom-metal som skapar ett kallt och kraftfullt sound.

Halla Alrefay & Sanna Sjödén

Dalarnas två mest intressanta rappare slår sig ihop för ett unikt framträdande. Sanna Sjödén och Halla Alrefay delar scen den här kvällen. Texterna i Halla’s låtar är ett resultat av livet på flykt och att vara tonåring, men tydligt utan offerkofta. Halla kom till Sverige som 12-åring efter flykten från hemlandet Syrien. Efter ankomsten till Falun, började Halla direkt experimentera i studion på den lokala fritidsgården. Efter stor uppmärksamhet från flera “Youtuber’s” har hon etablerat en stor följarskara i sociala medier och en fanbase över hela världen. Halla visar upp ett unikt skådat artisteri och en otrolig musikalisk bredd. Hon är en ny röst inom svensk musik, men detta är bara starten.

21 åriga Sanna Sjödén från Älvdalen släppte sin första singel Öppna Ögonen i september 2018. En raplåt med välskrivna verser och melodiös refräng som redan efter några veckor hade över 10 000 spelningar på Spotify. Sedan dess har hon släppt ytterligare två singlar och en musikvideo.

Dalasinfoniettans Blåsensemble

Låt dig förföras av konstmusik framförd av en ensemble med musiker ur Dalasinfoniettan! Blåskvintetten ni ska få höra har spelat live tillsammans vid ett antal tillfällen under gångna säsongen. Musiken de ska spela är skriven av György Ligeti (1923–2006) som bl.a. tilldelats Polarpriset. Han är en verkligt betydande förnyare av konstmusik och hans kompositioner hörs frekvent i Stanley Kubricks filmer, bl.a. The Shining (1980), 2001 – Ett rymdäventyr (1968) och Eyes Wide Shut (1999).