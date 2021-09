Ida Norberg är ny tillförordnad rektor på Berghedens skola och Parkskolan: ”Jag tycker det är jätteroligt”

Ida Norberg, när började du som tillförordnad rektor?

– Jag klev på nionde augusti på upplärning tillsammans med Ulrika. Hon började sitt nya jobb första september så sedan dess är jag själv. Jag jobbar året ut.

Vad har du gjort innan?

– Jag har jobbat som lärare länge, de senaste sju åren på Bergheden i Äppelbo. Det är samma skola som jag är rektor för nu tillsammans med Parkskolan.

Vad gör du som rektor?

– Det innebär att leda skolorna framåt, leda utveckling, säkerställa kvalitet, trygghet och studiero. Det har funnits lite kritik om studiero på Parkskolan, hela arbetslaget med personal och elevhälsan arbetar tillsammans för att förbättra det.

Var hittar man dig?

– Jag försöker vara synlig i verksamheten på båda skolorna och har kontor på Parkskolan.

Saknar du lärarjobbet?

– Absolut men jag är inne och hälsar på i verksamheterna, det är en del av mitt jobb. Jag har cirka 20 till 25 medarbetare samt alla elever.

Hur har din första tid som rektor sett ut?

– Jag vill gärna känna in och lyssna in, just nu har jag medarbetarsamtal. Då kan jag också få reda på hur personalen ser på sin arbetssituation.

Hur länge är du tillförordnad?

– Jag har en tillfällig anställning till sista december, då det ska rekryteras en rektor. Jag är ju tillförordnad rektor men kan söka när tjänsten utannonseras. Det måste gå rätt till.

Hur tycker du jobbet som rektor är?

– Det känns jätteroligt! Jag har toppenkollegor som vill framåt och är drivande. Det känns jättebra. Då är mitt jobb roligt.