Ibra, 28, gör raketkarriär som mäklare: ”När jag fick licens kom tårarna”

Ett litet kontor på Kungsgatan i Avesta bredvid Länsförsäkringar. Innanför dörren sker affärer trots att det är mitt i industrisemestern.

Du blev bästa mäklaren med flest antal sålda objekt under andra kvartalet i år. Hur blev du det?

– Jag vet inte faktiskt. Vi lägger ganska mycket tid och energi på våra objekt, jag och min kollega. Det andra är att vi ser långsiktigt på alla jobb. Affärer ger affärer. Gör vi ett bra jobb idag så får vi ett annat jobb i morgon.

– Om det är någon som köper en fastighet och vi har lagt ner ett bra arbete så blir vår köpare sedan vår säljare när det är dags. Vi kallar det för ”kätting”. Det här hänger med ett par gånger tills någon från storstaden köper, då kapas kättingen. Vårt mål är att alla affärer ska ha en kätting.

Ibra Ibrahimi säger att det har varit en dröm att bli mäklare och driva sitt eget företag.

– Nu är jag där och då känner jag att vi måste göra vårt bästa. Att ta hand om kunderna. Vi är mer tillgängliga, vi går aldrig efter timmar utan jobbar nästan dygnet runt. Det ingår i det här jobbet, det visste jag redan från dag ett.

– Nu är det en jättebra marknad. Fast i princip har det alltid varit det för mig, jag jobbar ju bara i södra Dalarna och där är det alltid bra - framför allt i Avesta och Hedemora.

Gick på knäna

Men förra året, från mars till slutet av april, var det inte så. Det var precis då Ibra blev registrerad mäklare, inte någon bra tajming precis.

– Då var det inte roligt kan jag säga.

Som väntat var det pandemin som satte stopp för alla husvisningar. Mäklarna, liksom så många andra branscher, gick på knäna.

– Jag hade väldigt svårt att komma in i branschen då. Jag var ny och på väg att ta över det här kontoret. Vi sa då att ”det här kan inte bli värre”. Men efter ganska kort tid började det rulla på och ett år senare hamnade vi här och har sålt mest i hela Dalarna.

Sedan februari i år har Ibra anställt en assistent, Fanny Olofsson.

– Vi är ett team och jag tror det är vårt lagarbete som gör att vi lyckas i varje affär.

Ibra Ibrahimi är sin egen men som franchisetagare under paraplyet Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Det trivs han bra med. Fördelen att vara under Länsförsäkringars varumärke är stort, säger han.

– Länsförsäkringar har ett väletablerat varumärke och jag är väldigt stolt över att jobba åt just dem. För mig är det för tidigt att jobba helt under eget namn, det ingår inte i min femårsplan. Där finns andra mål.

Svårt att locka mäklare

Varav ett mål är att inom kort vara marknadsledande i Avesta och anställa fler mäklare. Ibra säger att det kan vara svårt att locka hit mäklare då de flesta är mer sugna på att jobba i storstadsregioner.

– På sikt vill vi också expandera. Vi har Avesta och Hedemora nu men så snabbt som allt har gått så måste vi snart utöka.

När Ibra blev registrerad mäklare för drygt ett år sedan trodde han att det skulle ta fem år att bli franchisetagare. Det tog fem månader.

Att bli marknadsledande skulle ta tre år men redan nu är han nära, som enskild mäklare. Han tror att det sker redan i år.

Hur gammal är du?

– Jag är väl 27? Nej, 28 måste det vara. Jag är ju född -93 så 28. Jag brukar säga att jag snart är 30 men jag vill inte prata om det. Det stressar mig att prata om ålder.

Du är ju, i mina ögon i alla fall, rätt ung.

– Jo, jämfört med de andra mäklarna är jag yngst av alla här i regionen. Jag kom hit till Sverige i slutet av 2009 och har bott i Hedemora sedan 2010. Tack och lov har det bara gått bra, jag hade bra folk omkring mig som var hjälpsamma och jag lärde mig otroligt mycket av dem.

Vilka var det?

– Det var inte bara en eller två utan rätt många människor. Lärarna i skolan och min gamla chef Pelle, till exempel. När det gäller studier vill jag lyfta biblioteket i Hedemora. Om jag hade köpt all kurslitteratur till mäklarprogrammet skulle det hamnat på ungefär 120 000 kronor, men på biblioteket var de väldigt hjälpsamma och tog hem i princip all litteratur jag behövde.

– Jag hade tur hela min resa och hade sedan folk som hjälpte mig och tack vare det hamnade jag här och började mäkla.

När kom du först på idén att mäkleri skulle vara kul?

– Det var 2013. Jag började läsa om Fredrik Eklund, stjärnmäklaren i New York och Stockholm. Det intressanta var att han kom från en helt annan bransch, han var ju bögporrstjärna...och blev sen stjärnmäklare i New York. Jag läste hans bok och fastnade för just den här passionen och blev sedan intresserad av mäkleri. ”Hur funkar egentligen det här? Hur blir man mäklare?"”

– Språket hade jag inte med mig, jag hade bara bott i Sverige i tre år men tänkte att jag kan börja med att bli assistent och sökte jobb hos min blivande chef. Han var inte intresserad av någon assistent, men jag stod på mig och sa att jag kunde jobba gratis - jag jobbade ändå extra på ett äldreboende.

Fanns ett driv i den unga killen

Chefen såg att det fanns ett driv i den unga killen och Ibra fick praktisera en dag i veckan. Han lärde sig mäklarlingon som ju kan vara rätt speciell (”sjöglimt” och andra kreativa vändningar).

– Efter praktiken jobbade jag som assistent åt honom i några år. 2017 kom jag in på mäklarprogrammet i Gävle. Den dagen kom tårarna. Efter så mycket kämpande kom jag in i programmet. Jag flög nästan, visste inte vart jag skulle ta vägen.

Han behöll sitt heltidsarbete på äldreboendet samtidigt som han pluggade till mäklare under två års tid. I och med det pressade schemat låg han hela tiden efter med tentorna. Den sista tentan om fastighetsjuridik fick han göra om hela åtta gånger.

– När jag sedan fick höra att jag blivit godkänd och fått min licens, ja då kom tårarna igen. Jag kämpade mycket och det var många känslor. Det har följt med. Vi gör alltid vårt bästa, sen får man se vad som händer.