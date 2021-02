IBF Falun forward gjorde hattrick – laddar nu för sitt första slutspel: "De här fem sista ska vara trepoängare"

Segern mot Fagerhult var väntad, men viktig, för IBF Falun. Slutresultatet i torsdagens hemmamatch blev 12–3.

Tre minuter in i första perioden spräckte Victor Wettergren, nollan. 10.49 kom lagets andra målet av samme målgörare. Poängfesten slutade med hattrick och en assist under matchen, efter att spelat fram Emil Johansson i andra och satte även 10–3 målet 2.45 in i tredje perioden.

– Det känns bra. Men man hade ju hellre gjort fyra poäng mot Storvreta eller i någon mer avgörande match. Det är såklart alltid en "boost" för en målskytt att få göra mål och poäng, säger Victor Wettergren.

10 raka segrar, byttes till två förluster för IBF Falun. Den 17 februari var det "giganternas möte" då ärkerivalen Storvreta gästade Guide arena. Det mötet slutade 6–4 till Uppsalalaget, och bortamatchen mot Dalen blev en storförlust med 10–4 till hemmalaget.

Skönt att lämna förlusterna bakom er?

– Ja, vad ska man kalla det, "hell-week"!? Det är alltid tråkigt att förlora och det är viktigt för både laget och en själv att studsa tillbaka lite nu, säger 21-åringen och fortsätter:

– Vi kommer möta ett Pixbo nu som är väldigt uppåtgående. Vi måste möta upp dem med energi. Bra start för söndagsmatchen det här.

IBF Falun har fyra matcher kvar innan slutspel. För Wettergren blir det första slutspelet i karriären.

– De här fem sista ska vi ha trepoängare i för att komma in med en bra känsla till slutspelet. Det är en helt annan innebandy. Det blir mitt första slutspel. Det ska bli jättekul, det laddar vi mot, avslutar forwarden.

Fakta/IBF Faluns återstående spelschema

28/2: Pixbo (b), 3/2: Kalmarsund (h), 6/2: Linköping (h), 13/2: Växjö (b).

Matchfakta, SSL:

IBF Falun – Fagerhult Habo IK 12–3 (4–1, 4–2, 4–0)

Första perioden: 1–0 (3.01) Victor Wettergren (Emil Kalentum), 2–0 (10.49) Victor Wettergren (Casper Backby), 3–0 (12.38) Omar Aldeeb (Simon Berg), 4–0 (14.47) Malte Lundmark (Emil Johansson), 4–1 (16.02) Marcus Larsson (Oscar Liljegrahn).

Andra perioden: 5–1 (1.17) Omar Aldeeb (Alexander Galante Carlström), 5–2 (2.41) Oscar Liljegrahn (Alexander Snäll), 5–3 (3.56) Tim Andersson Carlsson (Simon Sandqvist), 6–3 (6.23) Emil Ruud (Omar Aldeeb), 7–3 Alexander Galante Carlström (Jonas Adriansson), 8–3 (12.40) Emil Johansson (Victor Wettergren).

Tredje perioden: 9–3 (2.26) Melker Hemmingberg (Simon Berg), 10–3 (2.45) Victor Wettergren (Emil Ruud), 11–3 (4.14) Malte Lundmark (August Bergkvist), 12–3 (7.26) Alexander Galante Carlström (Malte Lundmark).

Utvisningar, Falun: –. Fagerhult: 4x2.

Domare: Glenn Boström, Håkan Söderman.

Publik: 8.

IBF Falun i Guide arena: Emil Lilja (Johan Rehn) – Emil Johansson, Max Sjöman, Alexander Galante Carlström, Jonas Adriansson, Malte Lundmark – Emil Kalentun, Patrik Burman, Kevin Landgren, Casper Backby, Victor Wettergren – Simon Berg, Patrik Rokko, Omar Aldeeb, Johan Samuelsson, Emil Ruud – Melker Hemmingberg, August Bergkvist, Markus Nalen.