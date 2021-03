I Säter hittar PRO nya sätt att aktivera seniorer: "Äntligen fått en anledning att ta sig ut"

Pandemin sätter stopp för PRO i Säters aktiviteter. Att genomföra digitala arrangemang skulle heller inte fungera menar ordföranden.

– Våra medlemmar är så gamla att många inte har dator eller en smarttelefon, de kan inte vara med när det är digitalt, vi försöker hålla kontakt via mejl men många har inte det heller, säger ordföranden Lennart Ebbegren.

Mycket av det som medlemmarna möttes kring förut har fått ställas in.

– Vi hade ju mycket kurser förut, men det har ju inte gått. Det har varit väldigt illa. Det är svårt med det digitala och vi äldre är mer rädda för att prova, säger ordföranden.

Men PRO i Säter har lärt sig hitta nya sätt att aktivera medlemmarna på, och dessutom få motion. Man har satt ihop foto-promenader där vem som helst, inte bara föreningens medlemmar, kan delta.

Promenaderna går till som så att man hämtar en lapp ur brevlådan bredvid ingången till lokalen på Badstugegatan. På lappen finns fotografier på olika påtagliga byggnadsdetaljer runt om i Säter, dessutom finns en karta över det område där dessa foton är tagna. Det kan vara vackra portar, speciella tak eller dylikt.

När man klurat ut var bilden är tagen så skriver man ner det på baksidan av lappen. När man har svar till samtliga nio bilder så lämnar man in den vid lokalen. Då är man med i lotteridragning och kan vinna fina priser.

– Men ingen sitter och rättar, vi drar bara så man kan vinna lotter även om man inte har alla rätt, säger Ebbegren.

Vid månadsskiftet kommer nya lappar med nya bilder som deltagarna ska leta upp. Man kommer då även få alla rätta svar till förra månadens fotovandring.

Dessa promenader startade i februari, då fick man in 50 lappar som deltagare skrivit under. Hittills i mars har 40 stycken lämnats in, men man tror på att fler kommer ta sig ut och leta upp platserna nu när vädret blir bättre.

– När vi startade med det här var det många som sa att man äntligen har en anledning att ta sig ut, säger föreningens sekreterare Estike Holmbom.

Hon påpekar också att en positiv del i detta är att man får promenera runt och upptäcka nya delar av staden där man annars inte så ofta går.

– Det här gör ju att folk kommer ut och rör sig mycket mer, säger Holmbom.

Föreningen får statsbidrag för att motverka ensamhet. Ett arbete som man lyckats med enligt ordföranden. Man har fått kontakt med to nyinflyttade pensionärer. Vandringarna är ett sätt att träffas och bli mindre ensam. De flesta går i grupper om två eller tre.

– Vi går ju stavgång också och då kan vi passa på. Vissa går lite raskare och andra tar det lugnare så det blir inte så stora grupper.

I maj drar föreningen igång sina tipspromenader och man hoppas att i sommar eller höst kunna återuppta sina gravbesök. Då samlas deltagarna på kyrkogården och Mats Olsson, som även tagit bilderna till fotovandringen, har valt ut vissa av gravarna där det ligger personer som han berättar om.

– Det har ju inte gått att genomföra i år men vi hoppas på att det går i sommar eller i höst. Det har varit mycket intressant. Mats Olsson har ett brinnande intresse för gamla Säter och han har stor hjälp av Bengt Svensson, berättar PRO i Säters ordföranden.