I natt drar Stålmannen och Vasaloppsvinnaren iväg – tur och retur i fäders spår: "För att hedra Gustav Vasa och samla pengar till Världens Barn"

Med pigga kliv tog sig de två kompisarna snabbt upp till toppen av kullen och Gustav Vasastatyn i Mora på torsdagseftermiddagen. I natt vid ettiden är de på plats här igen. För att i pannlampans sken tillsammans skida de nio milen till Sälen - och sen tillbaka direkt med skidorna på sig till Mora.

– Det är första gången jag åker i motsatt riktning. Tidigare har jag swishat utför nedförsbackarna vid Evertsberg nu blir de rejäla uppför istället, säger Vasaloppsprofilen Staffan Larsson.

Han har åkt åtskilliga Vasalopp och vunnit 1999. Och hos den skidintresserade allmänheten är han känd inte minst för att 1998 knäskadad ha stakat sig de nio milen mellan Sälen och Mora och varit på vippen att vinna. Årtionden innan stakning blev elitens trend i Vasan.

– Men längre än nio mil har jag aldrig åkt i ett lopp och nu är det 18 mil non stop som gäller, konstaterar Staffan Larsson.

Planen är att vännerna ska nå Sälen i god tid imorgon bitti för att hinna starta i det officiella Vasaåket som har sista starttid klockan nio. Och sedan skida tillbaka de nio milen till Mora.

– Syftet är, förutom att det är en rejäl utmaning, att uppmärksamma Gustav Vasas färd och att det är snart 100 år sedan första Vasaloppet, säger Staffan Larsson.

Men det finns ytterligare ett viktigt mål:

– Jag vill hjälpa Mikael att fortsätta hans insamling av pengar till Världens Barn, förklarar Staffan Larsson.

Mikael Kulanko förtjänar sitt smeknamn "Stålmannen". Inte mindre än 117 målgångar har Mikael gjort i den klassiska Vasaloppsportalen genom åren. I allt från Cykelvasor till löploppen Ultravasan och så förstås Vasaloppet på skidor.

Under rådande pandemitider känns det extra viktigt att inte glömma bort utan uppmärksamma barn i utvecklingsländer i nöd.

Och under årens lopp genom sina målgångar har han också lyckats samla in omkring 900 000 kronor till hjälporganisationen Världens Barn. Under det kommande dygnets utmaning, som Staffan och Mikael själva kallar för ett "Gustav Vasaåk" pågår insamlingen till Världens Barn via sociala medier.

– Under rådande pandemitider känns det extra viktigt att inte glömma bort utan uppmärksamma barn i utvecklingsländer i nöd. Jag besökte Senegal för några år sedan och såg med egna ögon hur kulturen med könsstympning drabbar barnen. Insamlingen nu går till arbetet mot könsstympning, säger Mikael alias Stålmannen Kulanko.