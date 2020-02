I Malung-Sälen snusar man mest i landet – nikotinportioner ökar bland kvinnor

Rapporten bygger på beställningar från 200 000 kunder i Sverige kombinerat med en attitydundersökning kring snus bland 2 400 respondenter.

Det handlar om trender och statistik kring svenskarnas snusvanor.

Prillor med nikotin utan tobak, så kallade nikotinportioner, har under ett antal år funnits på den svenska marknaden och försäljningen ökar kraftigt för varje år. Under 2019 var ökningen mellan 300-1 500 procent i olika län.

– Några anledningar till att nikotinportioner är så populära är att de varken missfärgar fingrar eller tänder, luktar inte och anses fräschare än traditionellt snus. Framför allt är nikotinportioner populära bland före detta rökare och bland kvinnliga snusare, säger Henrik Ståhl, chefredaktör Snusjournalen, i ett pressmeddelande.

Rapporten berättar att försäljningen av nikotinportioner tredubblades under 2019. Under 2018 var det tre procent av snusarna som endast snusade nikotinportioner, i slutet av 2019 var den siffran uppe i 14 procent.

Andelen som väljer nikotinprodukter är stor bland kvinnor. Hälften av de kvinnliga snusarna köper nikotinportioner. Försäljningen av lössnus sjönk med 25 procent hos män och 31 procent hos kvinnor under 2019.

Dalarna är tillsammans med Jämtland det län där man köper mest snus per capita. Allra mest snusar man i Malung-Sälen. I snitt tio dosor köps per år av den vuxna befolkningen i Malung-Sälen i snitt tio dosor per år.

FAKTA/Rapporten i siffror

• Knox är det totalt mest sålda varumärket online.

• Lössnusets popularitet minskade: 15 % lägre försäljning till män, 17 % lägre till kvinnor.

• Granit är den vanligaste snussorten i åldersgruppen 65+.

• Zeroberg är det populäraste nikotinfria snuset för män.

• Lyft toppar listan över tobaksfria märket inom nikotinportioner (prillor med nikotin, utan tobak).

• Bland kvinnor är nikotinfritt mest vanligt i åldersgruppen 25-34 år.

• Tobaksfritt ökar mest bland män och kvinnor i åldern 55–64 år.

Källa: Snusjournalen.