I fäders spår, för framtids segrar – Gustaf Ankarcronas nyckel till ett nytt Sverige

I en polariserad tid som vår är det nästan omöjligt att förstå den enhetsvision som för över 100 år sedan bidrog till bilden av Dalarna som ett svenskt ideal. Det som vi idag stämplar som höger eller vänster kunde då se helt annorlunda ut. Vem kommer exempelvis idag ihåg Verner von Heidenstam som en vänsterman? Heidenstam hävdade sig nämligen ha socialismens röda vimplar i sin svenska fana. Året var 1905 och Heidenstam uttolkade en ny vänsternationalism efter unionsupplösningen med Norge.

I stället för de storsvenska ambitionerna att tillgripa militärt våld mot Norge ville den nya rörelsen skapa ett nytt demokratiskt Sverige underifrån. Folkrörelsernas krav på demokrati borde bejakas. Den radikala vurmen för demokrati och rättvisa underifrån, bands samtidigt samman med allmogeromantik och naturkänsla.

Just landskapet Dalarna bildade här sinnebilden för denna nya nation av medborgare. Sverige hade alltsedan 1890-talet genomlevt en oerhört snabb industrialisering med följd att breda befolkningslager tvingats flytta och ta nya lönearbeten. Dessa upplevde sig nu ha tappat kontakten med den gamla svenska torvan. Det fanns därför en bred socialt överskridande klangbotten för längtan tillbaka till gamla Bondesverige, och här framstod just Dalarna som det rätta alternativet.

De starka kraven på folkmakt smälte i tidens nya dalaromantik samman med en vurm för gamla folkseder

Här hade befolkningen tidigt anpassat sig till den nya tiden genom att i stället för att skifta byar kompensera sin sviktande agrarekonomi genom hantverksförsäljning och arbetsresor söderut. Genom denna tidiga anpassning hade den gamla bondekulturen paradoxalt nog kunnat bevaras i Dalarna. Det var detta naturnära folk och landskap som nu kunde lyftas fram. Flera konstnärer satte ner sina bopålar i Dalarna, för att härifrån tilltala en bred beundrande publik i hela landet med sin konst. Till och med Verner von Heidenstam funderade under en period allvarligt på att flytta hit.

De starka kraven på folkmakt smälte i tidens nya dalaromantik samman med en vurm för gamla folkseder. Det var genom att erkänna av det gamla som en ny framtid kunde segra. Ledordet blev: ”I fäders spår, för framtids segrar”. Devisen kan än idag läsas vid vasaloppsmålet i Mora, och var skriven av Gustaf Ankarcrona, som i år uppmärksammas som 150-åring.

Denne konstnär var av adligt påbrå och härstammade från Småland. Han blev en av dem som tillsammans med Anders Zorn och Carl Larsson flyttade hit som dalakonstnärer. Väl framme i landskapet kom han dock snart att lägga undan staffliet för att i stället bli något av den nya dalaromantikens praktiske och energiske hövding. Han lät samla gamla byggnader på Holen i Tällberg, och blev centralfigur i den så kallade ungdomsrörelsen. Här samlades nykter folkrörelseungdom från olika läger för att återupptäcka och representera det gamla Sverige i seder och klädedräkt. Midsommarfirandets danser respekterades och utövades i stora entusiastiska sommarmöten.

Kritikerna menade samtidigt att det kunde ligga ett drag av exercis över Ankarcronas ambitioner att styra upp gamla folktraditioner. Under ett par år publicerades tidningen Siljan av Ankarcrona som ett försök att samla dalallmogen. Här beskrevs de nationella ungdomsmötena lyriskt samtidigt som emigrationen till Amerika starkt kritiserades som ett svek mot nationen. Dalfolket hade under 1500-talet utgjort kraften bakom Gustaf Vasas nya Sverige, och skulle även nu kunna bilda nyckel till ett nytt demokratiskt Sverige.

En ny klyfta mellan höger och vänster etablerade sig

Varför är Ankarcronas och flera andras kombinerade kamp för både demokrati och allmogetradition så pass bortglömd idag? Det torde vara få Vasaloppsåkare som förstår den gamla devisen i sitt rätta sammanhang. Orsaken återfinns i den starka polarisering mellan arbete och kapital som kom att prägla Sverige från storstrejken 1909 och några år framåt. August Strindberg for exempelvis ut mot Carl Larsson, och en ny klyfta mellan höger och vänster etablerade sig.

Det gamla avantgarde som omfattat både Heidenstam och dalaromantikerna kom nu, vare sig de ville det eller inte, att ensidigt stämplas som höger. Sverige härbärgerade snart två nationer, en bondenation och en arbetarnation, mobiliserade i antingen ett bondetåg eller ett arbetartåg som marscherade i Stockholm under senvintern 1914. Bondetåget hyllade då kungen medan arbetartåget försvarade demokratin genom att adressera regering och riksdag. Carl Larsson fick teckna den bild som skulle pryda minnesskriften av bondetåget, och dalaromantiken kom för framtiden att stämplas som uttryck för konservatism och bakåtsträvande.

Det nya folkhemmet byggdes i spåren av arbetartåget och kom i stället att hylla urbanisering, rationella välfärdslösningar, funktionalism och storindustri. Landsbygden kom i berättelsen om det moderna Sverige att i mångt och mycket representera det förgångna. Fokus skulle nu istället riktas mot en framtid där det gamla Lortsverige skulle rivas bort. Detta blev mycket tydligt i svensk stadsplanering. Det blev så att säga enbart ”framtids segrar”, utan ”fäders spår”.

Historikern Lars Trägårdh har på ett intressant sätt jämfört de tyska och svenska folkbegreppen. Det tyska ordet ”Volk” blev redan under det sena 1800-talet ensidigt kopplat till det etniskt tyska, vilket blev förödande efter nazisternas senare maktövertagande. I Sverige och andra nordiska länder blev dock begreppet ”folk” enligt Trägårdh sammankopplat med både etnicitet och demokrati. Begreppet folklig klingar därför positivt i Sverige, jämfört med det tyska begreppet. Det var just en sådan kombination av etnicitet och demokrati som dalfolket tänktes representera under åren mellan unionsupplösning och storstrejk. Detta är ett arv som både är problematiskt och löftesrikt. Det problematiska utgörs av att etniciteter tenderar att rangordnas i en värdeskala. Detta tänkande fanns hos Ankarcrona, som tyvärr kunde uttrycka sig antisemitiskt.

Om man släpper det etniska rangordningstänkandet finns nog dock något konstruktivt i den tidiga dalaromantikens intresse för gamla svenska traditioner. Den segrande svenskheten, uttryckt som folkhem, innebar som nämnts under 1900-talet en distansering till det gamla lantliga, traditionella, kulturella och religiöst förankrade. Det svenska identifierades istället med det moderna. Svenskt integrationsarbete har försvårats av denna historiska blindhet som skapat en onödigt överlägsen svensk inställning till invandrade kulturers traditionella sammanhang.

Urban Claesson

Fakta: Gustaf Ankarcrona

Född 1869 i Småland, död 17 september 1933 på Holen i Tällberg,

Målare, arkitekt och hembygdsvårdare.

Var med och skapade den svenska nationaldräkten.

Intresserade sig för dalmålningar och bedrev den första forskningen för att försöka ta reda på vilka målarna hade varit.

Han tog 1915 initiativ till bildandet av Dalarnas hembygdsförbund.

På lördag, den 14 september, hålls ett symposium på St Persgården i Leksand om Ankarcrona. Medverkar gör Anita Ankarcrona, Henric Ankarcrona, Ulla Brück, Johan Knutsson, Inga-Lena Ångström-Grandien, Roland Andersson och Lars Jönses.