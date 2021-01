I dag aktiveras "riktig" 5G i Borlänge, Falun, Rättvik och fjällen: "Framtidens teknik"

Startskottet för smartare samhällen

I oktober kunde tidningen rapportera om att mobiloperatören Tele2 byggde om, och byggde helt nya master på vissa platser.

Borlänge var då en av de orter som fick tillgång till det nya 5G-nätet. Man uppgav att de kunder som var berörda kunde ta del av ett nät som var flera hundra procent snabbare än tidigare.

Nu uppgraderar Tele2 nätet ytterligare och under torsdagen blir det på 30 orter i landet, bland annat i Borlänge, Falun, Rättvik och Dalafjällen (Sälen, Säfsen och Idre), möjligt att använda hastigheter på upp till 1Gbit per sekund. Detta under förutsättning att man har privat Tele2-abonnemang 25GB, 50GB eller Obegränsad, eller Tele2 Företag-abonnemang. Dessutom krävs att man har en 5G-kompatibel telefon.

– Det här är startskottet för smartare samhällen och företag, såväl som bättre upplevelser för privatkunder. 5G är helt enkelt framtidens teknik, säger Björn Lindberg, nätexpert på Tele2, och fortsätter:

– Nu fortsätter utbyggnaden av vårt 5G-nät med ambitionen att över 99 procent av Sveriges befolkning ska få tillgång till 5G inom tre år