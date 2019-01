SSAB ökade vinsten – efter att ståltullarna infördes: "Bra marginaler"

– Den stora förändringen för SSAB, jämfört med 2017, har skett inom SSAB Americas. Där vi under det andra halvåret har sett bra volymer, bra priser och bra marginaler, sade Martin Lindqvist, SSAB:s vd, när han under tisdagen presenterade företagets rapporter för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

Under 2018 gjorde stålkoncernen SSAB en rörelsevinst på 5,2 miljarder kronor, 1,3 miljarder bättre än 2017. Den viktigaste förklaringen är att verksamheten i USA har utvecklats starkt. Rörelseresultatet för SSAB Americas blev 1,6 miljarder kronor bättre än året innan. Det är SSAB:s starka närvaro i USA, med bland annat stål- och plåtproduktion i Montpelier och Mobile, som har gjort att bolaget har utvecklats väl trots de amerikanska importtullarna på stål som infördes i juni 2018.

Vi kommer under 2021 eller tidigt under 2022 få veta om det verkligen fungerar

Vid presentationen under tisdagen meddelade SSAB att bolaget ökar utdelningen till aktieägarna med 50 procent från 1 krona till 1,50.

I rapporten för helåret 2018 stod det också att antalet arbetsplatsolyckor blir fler inom SSAB-koncernen, trots bolagets säkerhetsarbete. Antalet olyckor som resulterade i att någon tvingades vara hemma från jobbet mer än en dag, ökade från 171 stycken under 2017 till 184 under 2018. Siffrorna gäller olyckor där bolagets egna anställda eller underentreprenörer har varit inblandade.

Förra året startade SSAB arbetet med att bygga en pilotanläggning för produktion av stål med hjälp av vätgas istället för kol och koks. Försöksanläggningen ska stå klar i Luleå nästa år. Det är en del av Hybrit-projektet som ska göra SSAB till en ståltillverkare utan fossila utsläpp. Vid presentationen sade Martin Lindqvist att utvecklingen går framåt som planerat.

- Vi kommer under 2021 eller tidigt under 2022 få veta om det verkligen fungerar. Ju mer vi tittar på det ju mer övertygade blir vi att det fungerar, men svaret kommer som sagt 2021/2022. Det är en rätt stor investering på 1,4 miljarder som vi gör tillsammans med Vattenfall, LKAB. Energimyndigheten bidrar också med 500 miljoner kronor, sade Martin Lindqvist.

I Nordamerika var det under det fjärde kvartalet fortsatt god efterfrågan

Lyckas SSAB med den tekniska omställningen minskar de svenska koldioxidutsläppen med 10 procent och de finska med 7 procent, påpekade Martin Lindqvist.

SSAB ser en god efterfrågan på bolagets produkter.

- I Nordamerika var det under det fjärde kvartalet fortsatt god efterfrågan från våra slutanvändare och distributörer, sade Martin Lindqvist.

I Europa var marknaden något svalare under oktober till december.

- I Europa såg vi stabil efterfrågan men vi såg också att spotpriserna gick ned lite under slutet av kvartalet, sade han.

Under 2018 har vinsten ökat inom SSAB Europe, dit Borlänge räknas. Rörelseresultatet har ökat från 460 miljoner kronor under 2017 till 733 miljoner under 2018. Antalet anställda har ökat inom SSAB Europe, från 6798 till 6826 personer.