Per Lars Filip Söderlund och Joline Eklund, båda 22 år, är nya ägare till fastigheten på adressen Raskvägen 1 i Avesta. Försäljningen blev klar i juli 2020 och priset på huset landade på 1 610 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset så sent som så sent som i april i år för 1 250 000 kronor. Huset har en boyta på 69 kvadratmeter.

Ett par hundra meter bort såldes tidigare under året en gård, på Kyrkbyvägen 21. Gården är på 24 hektar och priset för den blev 5 000 000 kronor.