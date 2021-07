”Hur gick det för Anton?” – Det var den sista meningen han sade innan han försvann bort

Det har gått 32 år sedan Jörgen Persson, Mikael Appelgren, Peter Karlsson, Erik Lindh och Jan-Ove Waldner rev den kinesiska muren vid VM i tyska Dortmund.

I Tokyo i månadsskiftet juli–augusti kan det vara dags igen.

– Det känns lite otroligt. Hade det gått som det var tänkt förra året så hade jag inte varit påtänkt för att spela singel och antagligen inte lag heller. Jag var reserv som fyra i laget. Nu, efter en väldigt bra säsong, är jag uttagen som tvåa till och med. Det är en chans man gör allt man kan för att ta till vara på. Det ska bli hur kul som helst. Sedan i lagspelet har vi bra chans och ett slagkraftigt lag med mycket potential. Vi har höga högstanivåer och kan vi få till det så kan vi hota alla andra nationer, även Kina om vi möter dem, säger Anton Källberg.

Det var på lag-VM i Halmstad 2018 som det började hända för det svenska bordtennislandslaget igen.

Till tonerna av den officiella VM-låten (!) ”Name You Beautiful” med Per Gessle och Helena Josefsson tog Sverige ett oväntat brons i Jörgen Perssons hemstad.

Anton Källberg såg allt – från sidan.

– Efter det var jag jätteglad att vi tog medalj, samtidigt som jag hade önskat att jag hade kunnat bidra mer till laget. Det blev en liten morot att träna hårdare och bättre, så att jag också skulle få spela de stora och viktiga matcherna för Sverige. Så efter det så gav det absolut motivation att de andra också visade i laget att det är möjligt, att det är inte alls så långt borta att ta medaljer på VM. Det visade även Mattias Falck när han tog silver på singel-VM för två år sedan. I och med de framgångarna så har vi visat att det är fullt möjligt att det är något vi kan tro på.

Ännu mer otroligt är det att det är en historia som delvis börjar i Knektbacken – i lilla Sundborn utanför Falun.

Hit flyttade Lennart och Ingrid Källberg med sönerna Bo, Mats och Per-Anders 1974.

Bordtennisen var optiker Källbergs stora fritidsintresse.

– Han började att spela i Falu BTK på 50-talet och i Korsnäs IF spelade han också något år, tror jag. De var hyfsat högt uppe för länge-, längesedan, på 50-talet. Då var det lite profiler, Rolf Mårtensson är den av dem som lever fortfarande, minns mellansonen Per-Anders.

Och intresset gick i arv.

Per-Anders Källberg lämnade Sundborn och flyttade till Falkenberg 1980 för att gå bordtennisgymnasiet och hann under karriären med att möta både murrivare Persson och murrivare Waldner.

– Det var en hyfsat tuff generation man hade att slåss med. Vi blev ett av de bästa landslagen i hela världen från 1989. Sedan vann de ju allt där och det var ju min generation. Så det var tufft att slå sig in. Jag har slagit J-O en gång i alla fall, det kan man ju stoltsera med...

För fem år yngre Mats gick det bättre. Han tog sig hela vägen till ungdomslandslaget 1986–87.

I mitten av juni gjorde Källberg, 51, sitt 35:e raka (!) SM efter att ha fått ett av fyra wild cards till tävlingarna i Köping.

I samma tävling gick brorsonen Anton till final. Några av de första matcherna spelade de i källaren i huset i Knektbacken.

– Mats var den bästa träningspartnern man kunde ha i Dalarna. Men någon gång blev det för litet och jag kände att jag behövde leta mig någon annanstans och få en större utmaning, berättar Anton Källberg.

Numera tränar han med Timo Boll, Kristian Karlsson, Ricardo Walther och Sarath Kamalh Achanta i tyska proffslaget Borussia Düsseldorf.

Hur det går?

– Senast lyckades vi fullborda trippeln, tog alla tre titlar, cupen, ligan och Champions League. Det är helt fantastiskt och inget som var väntat innan säsongen började. Det var en annorlunda och helt fantastisk säsong för mig personligen, berättar Källberg.

I Köping, där det blev guld i mixed med systern Stina, men finalförlust i både dubbel och singel, fick han efter en lång coronasäsong också till slut återse pappa Per-Anders.

– Det var nästan ett år sedan jag träffade honom senast. Han är min största supporter, följer allt och ser allt och bryr sig väldigt mycket och vill att det ska gå bra både för mig och Stina, berättar Anton Källberg.

Hade det varit som vanligt hade både farmor och farfar varit där också.

Men ödet ville annorlunda.

Den 9 mars 2020 avled Lennart Källberg i sviterna av en brusten aorta, 86 år gammal.

– Det var precis när coronan började sprida sig, man började att bli medveten om det. Det började komma in folk på IVA där, så jag tror att de hade nog inte förflyttat honom bort från IVA så fort som de gjorde om det inte varit för det. De flyttade honom lite tidigt och så dog han när ingen hade koll på honom. IVA har ju koll på varje sekund, varje millimeter förändring i kroppen, så från sådan kontroll till hotellrum, helt utan kontroll. Ingenting. Det är jättekonstigt. Jag har tagit upp det med läkarna, jag förstår inte vad de sysslar med, men det är sådant där... man orkar inte. Man kan tycka att det är för jävligt, men man orkar inte gå vidare, säger Per-Anders Källberg.

Ingrid och Per-Anders Källberg, optiker som pappa och som numera bor med sambo och bonusbarn i Umeå, väljer i stället att fokusera på de ljusa stunderna. För samtidigt som Lennart Källberg låg där på IVA så återvände Anton Källberg till Söderhamn, där han tillbringade sin gymnasietid innan flytten till Düsseldorf för snart fem år sedan.

– Jag fick chansen att träffa honom kort precis innan SM. Sedan hade jag det i bakhuvudet hela tiden att jag spelade för honom, jag ville tillägna det där guldet honom, berättar Anton.

Lördagen den 29 februari tog han hem finalen mot klubbkampraten i Söderhamns UIF, Jon Persson, med 4–1 i set – inför ögonen på resten av familjen, inklusive farmor Ingrid.

– Jag vet inte om han var med och förstod det, men i så fall hade han tyckt att det var väldigt kul att jag gick hela vägen. Det var för hans skull jag gjorde det, säger Anton Källberg.

Man blir ledsen när man tänker på att han tyvärr inte får uppleva det. Det är inte så mycket att göra, bara tråkigt att det är så.

Och om pappa P-A är hans största supporter så är frågan om inte farfar Lennart kom på god andra plats.

– Jag har fått höra lite från pappa. Jag hade inte alltid så mycket kontakt med honom. Men han följde också allt som hände och läste alla tabeller och artiklar hit och dit. Det var det han gjorde på slutet när han blev pensionär och inte hade så mycket annat att göra. Han hängde med i allt som hände i pingisen. Det är helt fantastiskt och inget som jag riktigt förstod förrän efter att han gick bort tyvärr. Det är tråkigt, men väldigt fint hur han var involverad och hur mycket han brydde sig och följde oss.

Hur tungt är det att farfar Lennart inte får följa dig i OS?

– Det är såklart otroligt tråkigt. Man blir ledsen när man tänker på att han tyvärr inte får uppleva det. Det är inte så mycket att göra, bara tråkigt att det är så.

Lita dock på att tv:n åker på på Knektvägen ändå.

– Det är spännande så att man får myror i kroppen, säger Ingrid Källberg när hon tänker på vad som stundar.

Anton Källberg:

– Farfar lever ändå vidare genom farmor och farmors intresse och hon följer fortsatt med i allt som händer. Så hade det väl inte varit utan honom.

Då tycker jag att man kan absolut höra av sig och fråga hur det är med henne och prata lite. Det tycker jag är kul i alla fall och jag hoppas att hon uppskattar det också.

Och för Anton Källberg har det blivit än viktigare att hålla kontakten med farmor Ingrid efter att farfar är borta.

– Han ringer ibland. Jag pratar nästan mer med Anton än barnbarnen här i Sundborn, Mats barn. Det är en fin kille, säger hon.

Anton Källberg:

– Det är synd om henne och tråkigt för henne. Hon sitter mest hemma ensam i huset i Sundborn och speciellt med coronan så har hon varit tvungen att vara väldigt försiktig, så det har inte gjort saken lättare och då tycker jag att man kan absolut höra av sig och fråga hur det är med henne och prata lite. Det tycker jag är kul i alla fall och jag hoppas att hon uppskattar det också.

Det har snart gått ett år sedan de träffades.

– Minnesceremonin kunde jag tyvärr inte vara med på, men urnsättningen kunde jag vara på plats på som tur var. Det var väldigt fint med en fin plats på Sundborns kyrkogård. Det blev ett fint och fridfullt farväl, berättar Anton Källberg.

Det gick två veckor från det att Lennart Källbergs aorta brast till dess att han avled.

– Han vaknade till lite efter första smällen på akuten. Det första han frågade – för då hade han sett Anton spela på förmiddagen och skulle se honom igen på eftermiddagen och visste inte hur det hade gått – var ”hur gick det för Anton?” Det var den sista meningen han sade innan han försvann bort i IVA:s apparatur, berättar Per-Anders Källberg.

Sedan den 1 oktober är Jörgen Persson förbundskapten för de svenska bordtennisherrarna.

Han som var med och såg till att det aldrig blev någon landslagkarriär för Lennart Källbergs mellanson ska nu coacha sonsonen till mästerskapsmedaljer.

Kanske pratar vi om 32 år om hur Mattias Falck, Anton Källberg, Kristian Karlsson och Jon Persson besegrade Kina 2021.

– Vi har ett bra och starkt lag som blivit bättre under många år, ett lag som fortfarande utvecklas och blir bättre under tiden. Sedan har vi fått in Jörgens erfarenhet i matchsituationer. Att han har vunnit mästerskapsmedaljer är absolut ett plus att ha på bänken och runt sig hela tiden, säger Anton Källberg.