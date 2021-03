Hriviks svar – på storsponsorns nya bud: ”Behöver inget hus”

Glödheta Leksand har just avslutat SHL:s grundserie som tabelltrea, lagets högsta placering sedan 1998.

På söndag den 11 april inleds SM-kvartsfinalserien – en sådan har LIF inte deltagit i sedan 2003 – mot laget som slutar sexa i serien (antingen Örebro eller Luleå).

Av flera framgångsfaktorer bakom lyftet från nästjumboplatsen i fjol till guldchans i vår kanske den största syns i toppen av SHL:s poängliga: Marek Hrivik, 29.

Det har inget att göra med om jag väljer att stanna eller inte

Leksandscentern var bra redan förra säsongen, men i den nuvarande har han – med en bättre omgivning – lyft sitt spel ytterligare en nivå vilket får fansen att drömma om en ny storhetstid för dalalaget efter den senaste gulderan på 1970-talet.

Lite varstans i Leksand syns klistermärken på vägskyltar med budskapet ”Ett år till” på slovakiska, och samma mening täcker en jättelik fansbanderoll i Tegera arena.

– Jag har aldrig varit med om ett liknande stöd, klart att det påverkar mig, sa Marek Hrivik i en intervju med Sporten häromveckan.

Supportrarnas budskap är riktat till såväl Marek Hrivik som hans slovakiske landsman Peter Cehlarik för att stjärnorna ska stanna i klubben även över nästa säsong. Forwardsduon har visserligen kontrakt över 2021/22, men en så kallad ”out-klausul” gör att avtalen kan brytas efter den här säsongen – och lukrativa erbjudanden från utländska klubbar lär inte saknas.

Därför gör storsponsorn Peo Ejendal sitt för få behålla Marek Hrivik i Dalarna. Enligt Aftonbladet bygger storföretagaren två lyxhus på Hjortnäshedens ”gräddhylla” i Leksand med utsikt över Siljan.

I ett av dessa vill Ejendal att Marek Hrivik ska bosätta sig.

– Marek får gärna bo där. Han har gjort en bra säsong och får gärna flytta in i ett av husen, säger 71-åringen till tidningen.

Vidare skriver Aftonbladet att Marek Hrivik har en nettolön om drygt 2,6 miljoner kronor den här säsongen, och att LIF hoppas att man med hjälp av externa finansiärer, en än högre lön och ett attraktivt boende ska kunna få stjärncentern att spela vidare i SHL.

Lyxhus eller ej.

Det är inte vad som kommer att fälla avgörandet om var Marek Hrivik ska spela sin hockey i höst.

– Nej, nej, nej. Det har inget att göra med om jag väljer att stanna eller inte. Jag behöver inget hus, säger han till Sporten.

– Jag vet vad jag har här och jag vet att jag inte kommer att ha det någon annanstans.

Ryssland är definitivt annorlunda än många andra

Stödet från bygden?

– Ja, exakt. Så det är det det handlar om, men det finns också andra ligor i världen och jag känner fortfarande att jag är tillräckligt ung för att prova något annat. Så det är mer det.

Det handlar inte primärt om att pengarna är bättre utomlands?

– Nej, för nu är vi i en situation i världen där pengarna inte finns i Ryssland heller som de brukade finnas. Du får inte de galna kontrakten. Det är inte så mycket skillnad.

– Jag kanske vill se eller prova någonting annat. Det är mer vad det handlar om.

Är NHL fortfarande ett alternativ även när du närmar dig 30?

– Jag vet inte. Jag känner att jag vet vad det handlar om för jag har varit där redan. Jag vet inte om om ett lag där är beredda att ge mig en större chans än en kille de draftade för två år sedan.

Ryssland då? Där kanske du kan få en ”Datja” av Putin?

– Haha, ja Ryssland är definitivt annorlunda än många andra ställen. Senast jag var där (2018/19) spelade jag för ett lag som kanske inte var det största (Vityaz Podolsk). Saker var annorlunda då.

Är det jobbigt med allt snack i media om din framtid?

– Det är ju roligt att folk bryr sig så mycket, som sagt; det här stödet kan man nog inte ha som hockeyspelare på andra ställen. Men jag känner mer att det är orättvist att bara prata om mig och ta fokus från laget nu när vi ska gå in i ett slutspel.

FAKTA/LIF:s kontraktssituation

Spelare med utgående kontrakt

Janne Juvonen (målvakt), Mirco Müller (back), Mattias Göransson (do), Daniel Olsson-Trkulja (forward), Mattias Ritola (do), Jesper Kandergård (do).

Kontrakt över nästa säsong, men med så kallade ”out-klausuler”

Marek Hrivik (forward), Peter Cehlarik (do).

Källa: Eliteprospects.com