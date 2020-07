Hotellet öppnar igen – First Hotel Grand är tillbaka: "Fler bokningar än förväntat"

Efter den osäkra tiden under maj och juni mottog Stockholms tingsrätt ansökningar om företagsrekonstruktion. Under pågående process står det nu klart att First Hotel Grand i Falun öppnas igen.

– Jag skulle säga att vi har fler bokningar än förväntat. Över lag ser vi dock ett något lägre tryck än under samma period tidigare år, vilket är förståeligt, säger Sjöblom.

Har ni satt något datum för nyöppningen?

– Ja. Vi kommer öppna den 17 augusti. Det går att göra bokningar redan nu.

Vad har ni behövt tänka på vad gäller åtgärder i samband med pandemin?

– Vi har sett över och gjort ändringar i våra rutiner kring frukosten. Vi har även installerat skyddsglas vid receptionen. Allt sådant som folk kan förvänta sig.

Har ni mottagit många frågor kring säkerhet och hygien från de som bokar?

– Det har faktiskt varit rätt så lugnt med det. Folk har inte uttryckt nån speciell oro över detta. Människor verkar rätt så luttrade numera, avslutar Niklas Sjöblom, hotelldirektör på First Hotel Grand i Falun.